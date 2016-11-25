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Şike savcısının kardeşi gözaltına alındı

'nın savcısı 'in emniyet amiri olan kardeşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şike savcısının kardeşi FETÖden gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından kurgulandığı ortaya çıkan 'nın savcısı 'in emniyet amiri kardeşi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde itirafçı olan bazı polisler emniyetteki FETÖ imamlarının isimlerini verdi. Bu çerçevede aralarında şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk'in de bulunduğu FETÖ'cü oldukları iddia edilen 4 polis amiri gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilere sorguda FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin sorular yöneltileceği öğrenildi. Etkin pişmanlıktan faydalanan bazı itirafçılar ifadelerinde Ramazan Berk'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyette FETÖ abiliği yaptığını belirttikleri öğrenildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 22:26
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