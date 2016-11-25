Fethullahçı Terör Örgütü tarafından kurgulandığı ortaya çıkan Futbolda Şike Soruşturması'nın savcısı Mehmet Berk'in emniyet amiri kardeşi Ramazan Berk gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde itirafçı olan bazı polisler emniyetteki FETÖ imamlarının isimlerini verdi. Bu çerçevede aralarında şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk'in de bulunduğu FETÖ'cü oldukları iddia edilen 4 polis amiri gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilere sorguda FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin sorular yöneltileceği öğrenildi. Etkin pişmanlıktan faydalanan bazı itirafçılar ifadelerinde Ramazan Berk'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyette FETÖ abiliği yaptığını belirttikleri öğrenildi.