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Siirt'te 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Siirt Şirvan'daki Ciner grubuna ait bakır inde altında kalan 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı.

Siirtte 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Şirvan ilçesindeki bakır inde meydana gelen sonrası enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2 İŞÇİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI
Bugün yapılan çalışmalarda acı haber geldi. 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 18:26
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