Siirt'te 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen göçük sonrası enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2 İŞÇİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI
Bugün yapılan çalışmalarda acı haber geldi. 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı.
Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen göçük sonrası enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2 İŞÇİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI
Bugün yapılan çalışmalarda acı haber geldi. 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı.
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