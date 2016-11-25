Saldırı lobisi

Türkiye sınırı için düğmeye bastı. Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Ancak karanlık el yine sahneye çıktı. Suriyerejimine ait olan uçak, El Bab’daki birliğimize saldırdı. 3 askerimiz şehit oldu. Bu alçak saldırının Rus uçağının düşürüldüğü 24 Kasım’a denk gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırımızı kanlı terör örgütleri DEAŞ ile PKK ve Suriye uzantısı PYD'den temizlemek için düğmeye bastı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında büyük temizlik yapıldı. El Bab'ın kuzeyinde devam eden harekatın 93'üncü günü geride kaldı. Muhalifler, yaklaşık bin 820 kilometrekarelik bir alanda kontrolü sağladı. Ancak, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yarısı saat 03.30'da Türk birliklerine yönelik havadan bombardıman yapıldı. 3 askerimiz şehit olurken, 10 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler, hemen Türkiye'ye getirilerek tedaviye alındı. Haber duyulur duyulmaz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'ndan saldırıyla ilgili detaylı bilgi aldı. Saldırının SuriyeRejimi ya da terör örgütü DEAŞ tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı şüpheleri gideren yazılı bir açıklama yaptı.
'24 KASIM' GÜNÜNE DİKKAT...
Açıklamada, "24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı. Saldırıyı Suriye rejiminin yaptığı doğrulanınca, Ankara düğmeye bastı. Malatya Erhaç Hava Üssü başta olmak üzere bölgedeki F-16 savaş uçaklarına "Hazır ol" emri verilerek, teyakkuza geçirildi. Öte yandan dün düzenlenen saldırı akıllarda soru işareti bıraktı! Çünkü 24 Kasım 2015'te Türkiye sınır ihlali yapan Rus jetini düşürmüştü. Bu olay sonrası Türk-Rus ilişkilerinde baş gösteren kriz aşılmıştı. FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan askerler ise ilginç itiraflar yapmıştı. Cuntacı askerler, bu olayı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının planladığını anlatmıştı.
* Kalleş saldırının Esad güçleri tarafından düzenlendiği belirtildi. Saldırıda kullanılan uçağın ise Albatros tipi hafif bombardıman uçağı olduğu ve bombardıman sonrası Halep'e indiği ortaya çıktı.
AH ŞEHİDİM El Bab'taki kanlı saldırı Türkiye'nin yüreğini dağladı. Suriye rejim güçlerince yapılan hava saldırısında ÜsteğmenZafer Er, Astsubay Erdal Bolat ve Uzman Çavuş Melih Özcanşehadete ulaştı. Şehitlerden Üsteğmen Zafer Er, bekardı. Oğullarının acı haberini alan Ankara Sincan'daki Mustafave Hatice Er çifti, gözyaşlarını tutamadı. Samsun'da da şehit acısı vardı. Şehit Astsubay Erdal Bolat'ın 4 ay önce memlemeti Samsun'a giderek, ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. ŞehitUzman Çavuş Özcan ise evli ve 3 çocuk babasıydı. Özcan'ınşehit haberi, Eskişehir'deki ailesinin içini yaktı.
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