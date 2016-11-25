Lice ilçesinde, 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Helikopter destekli operasyonda, dün 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün ise ilçesinin Yalaza köyü kırsalında 2 PKK'lı öldürüldü.
Bölgede operasyon sürüyor.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST 'MAVİ LİSTE'DE ARANIYORDU
Lice'nin kırsal kesiminde dünkü operasyonda öldürülen 6 PKK'lı terörist arasında bulunan 'Azat' kod adlı Nevzat Gündüz'ün, örgüt sorumluları arasında olduğu ve adının İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon liraya kadar varan para ödülüyle aranan mavi listede bulunduğu belirtildi.
Lice İlçesi'nin güneyindeki kırsal alanda dün düzenlenen hava operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından operasyonla ilgili yapıyan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"24 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Lice ilçesi güneyinde 7'nci Kolordu Komutanlığınca icra edilen Bayrak-30 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem Operasyonu kapsamında, bölgeye düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan arazi aramasında bu teröristlerden 4'ünün cesedine ulaşıldı. Üçü erkek, bir bayan olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden biri Azat kod Nevzat Gündüz adlı sözde lider kadrodakilerden birisi olduğu anlaşıldı. Bölücü terör örgütünün sözde orta saha üçlü yönetim sorumlularından, ayrıca orta saha özel güç sorumlusu olan Azat kod Nevzat Gündüz arananlarda 'mavi listede' idi. Silvan 1973 doğumlu. Operasyonda yağmalanarak kundaklanan bir araç ve çalıntı kaydı olan bir araç olmak üzere toplam 2 araç ele geçirilmiş, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 1 şahıs ile 1 bölücü terör örgütü iş birlikçisi yakalanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında, 6 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 14 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 5 M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 Smith Wesson marka tabanca, 1 Smith Wesson marka tabancaya ait Şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 1 el bombası, 3 Yeasu marka sabit telsiz, 1 el telsizi, 1 el bombası fünyesi, 38 mühimmat kutusu içerinde 16.720 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 65 roketatar sevk fişeği, 11 küçük piknik tüpü, 1 EYP düzeneği (2 adet mutfak tüpü ile hazırlanmış) yaklaşık 100 metre kablo, bir miktar sağlık malzemesi, parçalanmış vaziyette Macellan marka GPS cihazı, bir miktar kenevir tohumu, 4 adet örgütsel doküman, 3.612 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir."
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