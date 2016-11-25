Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sırasında İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde mavi kategoride yer alan ve başına 1.5 milyon lira ödül konulan Erzurum, Diyarbakır ve Bitlis sözde bölge sorumlusu 'Azat Farkin' kod adlı PKK'lı terörist Nevzat Gündüz öldürüldü.

Lice İlçesi'nde önceki gün 9 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede aralarında üst düzey yöneticilerinin de olduğu terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli keskin nişancı, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan özel birlikler helikopterle operasyon bölgesine indirildi.

İnsansız Hava Aracı 'Bayraktar' ile helikopterlerin destek verdiği operasyonlar sırasında Lice ilçesinde PKK'nın önemli üstlenme alanlarının bulunduğu Dibek Köyü kırsalında aralarında bölge sorumlularının da olduğu kalabalık terörist grubun yeri tespit edildi. Ardından bölgeye 'Roketler' adı verilen özel eğitimli Jandarma Özel Harekât Timleri havadan Kobra ve Atak tipi helikopterlerinin de desteği ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, çembere alınan teröristlerden 3'ü öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Erzurum, Diyarbakır ve Bitlis sözde sorumlusu 'Azat Farkin' kod adlı Nevzat Gündüz olduğu belirlendi.





BİRÇOK EYLEMİN TALİMANI VERDİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen PKK'lı Nevzat Gündüz'ün, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer aldığı belirtildi. Lice, Silvan, Dicle ve Hani ile Erzurum ve Bitlis'te son dönemlerde güvenlik güçlerine ve karakollara yönelik bombalı saldırılarının talimatını verdiği belirtilen terör örgütü PKK mensubu Nevzat Gündüz'ün başına 1.5 milyon lira ödül konduğu bildirildi. Ölen 3 teröristten birinin de Gündüz'ün yardımcısı olduğu kaydedildi.

