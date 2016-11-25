Paşayeva: “Avrupa gerçek yüzünü ortaya koydu”

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile ilgili aldığı karara ilişkin, "Avrupa Parlamentosu Türkiye hakkındaki kararıyla ortaya koyduğu yaklaşımla gerçek yüzünü bir daha göstermiş oldu. Türkiye'ye terörle mücadelede destek vermeyen bazı AB üyesi ülkeler, Türkiye aleyhine olan bazı terör örgütlerine destek bile veriyor. Çifte standartlar devam ediyor" dedi.
"KARDEŞ TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Adana'da dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten, Paşayeva,"Hain terör saldırısı zamanı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, terörü, arkasında duranları, acık ve gizli destek veren tüm güçleri lanetliyoruz. Kardeş Türkiye'nin her zaman yanındayız." dedi.
"BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Türkiye'nin ve Türk coğrafyası üzerinde oynanan oyunların daha da artacağını belirten Paşayeva, "O büyük güçlerin hiçbiri birlik ve beraberliği istemiyor. Tüm oyunlar da neden arttı biliyor musunuz? Çünkü özgür Türk Cumhuriyetleri arttıkça, ayakta durdukça güçlendikçe, Türkiye'nin yanında bu koskocaman coğrafya ve bu kadar Türk devleti bu birlik ve beraberlik olmasın diye, bu büyük oyunlar bu coğrafyanın üzerindeler. Bu büyük oyunlarının nedeni ne, çünkü Türkiye, Türk İslam coğrafyasının en güçlü kalesiydi. Bu kale zayıflarsa, yıkılırsa, istediğiniz senaryoyu Ortadoğu'da, bu coğrafyada yapın. Ona göre bu oyunlar daha da güçlenecek. Bizim birliğimizin olmaması için, bizi bölmek parçalamak için, çok büyük oyunlar gelecek. Çok büyük, daha ağırları gelecek ama buna müsaade etmemeliyiz" dedi.
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ne avrupaymış bee... biz istesek kendi birliğimizi kurarız, azerbaycan ile kursak gerisi olmasa da yeterde artar bile...
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