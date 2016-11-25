Öğretmenlere çok ihtiyaç var

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler bir araya geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatıp öğretmenlere seslendi: "Bu yaşananlar gösteriyor ki size çok ihtiyaç var. Beynini başkasına emanet etmeyecek nesiller için size ihtiyaç var." Emekliliği gelen 25 öğretmene Hizmet Şeref Belgeleri verildi