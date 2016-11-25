Ocak bomba

Avukat Ayşe Akyıldız korkunç bir patlama sesi duyduğunda büyük bir panik yaşadı. Dışarıda saldırı olduğunu sandı. Ancak evdeki ocağının patladığını görünce şaşırdı. Firma hakkında dava açacağını açıkladı.
Diyarbakır'da avukat Ayşe Akyıldız, bir yıl önce aldığı ocağın bomba gibi patlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uluslararası ve Türkiye'nin tanınmış firmalarından birine ait olan ocağı 7 bin 500 TL'ye aldıklarınıifade eden Akyıldız, "En iyisi olduğunu düşündüğümüz için aldık. Üründe o zaman bir sıkıntı yoktu. Geçen hafta benle annem mutfaktayken ocağın üzerine yemeği koydum. Arkamı dönmemle büyük bir patlama oldu" dedi.
SALDIRI SANDIM
Patlamanın Diyarbakır'da olması nedeniyle bombadan kaynaklandığını düşünen Akyıldız, "Çok korktuk. Ama bir baktık ki ocak patlamış. Servis sadece camı değiştirmek istedil. Ben ürünün yenisiyle değiştirilmesini istedim. Kabul etmediler" diye konuştu. Akyıldız, cam parçalarının yüzleri parçalayabileceğini belirterek "Büyük bir tehlike atlattık. Ben veya annem ocağın başında olabilirdik. Acaba o noktada bu kadar tanınmış bir firmayı karşımıza muhatap alabilecek miydik? Bunun soru işaretini yaşıyoruz. Ev hanımları bu konuda duyarlı olsunlar. Haklarını aramalarını istiyorum" diye konuştu. Akyıldız, hakkını aramak için dava açacağını söyledi. Firmanın İstanbul'da bulunan yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmak istemezken, Diyarbakır'daki yetkili servis ise bahsedilen isimli bir müşterilerinin olmadığını ileri sürdü
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