O suçların cezası arttı!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan TCK ve CMK'da değişiklik yapılması ile birçok cezada artış getirildi. 12 yaşından küçük çocuklara cinsel istismar suçunun cezası 16 yıldan 18 yıla çıkartılırken, telefonla dolandırıcılık yapanlara verilen cezalarda arttırıldı.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARA AĞIR CEZA

Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda nitelikli cinsel istismar suçunda verilecek ceza 16 yıldan 18 yıla çıkartıldı.

Sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla,tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkartılarak cezalar arttırıldı.

TELEFON DOLANDIRICILARI YANDI

Dolandırıcılık suçunun basit halinin cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkartıldı.

Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması,bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi halinde verilecek. Hapis cezası ise en az 4 yıl olacak.

GÜBREYE TERÖR CEZASI

Patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenlenirken, suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ayrıca, suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde yarı oranı yerine bir kat artırım yapılacak.

MAKAS ATANLARA CEZA ARTTI

Trafikte makas atarak trafiği tehlikeye sokanlar başta olmak zere trafik magandalarına verilen cezanın alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkartıldı.

Cezası artan diğer suçlar şunlar:

- Fuhşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemi de suç olarak düzenlendi

- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası artırılarak, suç olarak öngörülen cezanın alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılmakta, adli para cezasının alt sınırı 5 gün yerine 200 gün olarak belirlendi

- Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri bireysel işlenen uyuşturucu madde ticareti suçunda da uygulanabilecek ve bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek.