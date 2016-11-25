Koltuk savaşı

Niğde'nin Dündarlı Belediyesi, geçmiş dönemlerden gelen 3.5 milyon liralık borcuyüzünden iflasın eşiğinegeldi. Çöp arabası yürümeyen, başkanlık koltuğu bile olmayan belediyede hizmet yine de devam etti. Çektikleri sıkıntıyı anlatan MHP'li Başkan Hüseyin Çıkan, kırılan makam koltuğunu tamir ettiremediklerini ve yeni koltuğun da bin TL olduğunu belirterek, "Önemli olan koltuk değil, hizmet. Yani bin liralık sandalye yerine 15liralık bir plastik sandalyeyibu yüzden tercih ettim. Bu bin lira ile en azından itfaiyemizin aylık yakıtını karşılarız diye düşündüm" dedi. Başkan Çıkan, belde için bin liranın çok önemli bir para olduğunu vurgulayarak, maddi imkansızlıklardan dolayı bozulan çöp toplama aracınıda tamir ettiremediklerini veçöpleri belediyeye ait traktörle topladıklarını söyledi.
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