Kilidi Yıldırım ve Bahçeli açacak

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini kapsayan anayasa değişikliği reformu için, AK Parti ile MHP arasındaki 2. tur görüşmeler dün sona erdi. Görüşmede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu görüşmenin ardından pürüz çıkması durumunda ya üçüncü tur görüşme yapılacak ya da iki lider bir araya gelerek taslağa son şeklini verecek. Anayasa çalışmalarını yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak 2. tur görüşme için dün yeniden bir araya geldi. Olumlu geçen görüşmede küçük birkaç detay dışında her iki partinin uzlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

3. TUR YA DA LİDERLER ZİRVESİ

AK Partili Gül ile MHP'li Parsak, ikinci tur görüşmelere ilişkin genel başkanlara kapsamlı bir sunum yapacak. Bu sunumdan sonra iki lider üçüncü bir tur yapılmasına karar verirse, Abdülhamit Gül ile Mehmet Parsak yeniden masaya oturacak. Her iki lider, kendileri taslağa son şeklini vermek isterse doğrudan bir araya gelebilecek. Eğer üçüncü tur yerine doğrudan Yıldırım-Bahçeli görüşmesi yapılırsa, anayasa değişikliğine ilişkin kilidi de liderler açmış olacak.

ŞUBATA KADAR TAMAM

Detaylardaki son düzenlemelerin yapılmasının ardından teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ocak ayı sonuna doğru teklifin Meclis'teki görüşmelerinin tamamlanabileceği belirtiliyor. Eğer Meclis Genel Kurulu'nda 330 sayısına ulaşılırsa da nisan ve mayıs ayı gibi referanduma gidilmesi öngörülüyor.



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