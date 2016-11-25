CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP Didim İlçe Başkan adayı olan Ali İhsan Varol'un da aralarında bulunduğu 30 kişiyle birlikte FETÖ/PDY'ye dikkat çekmek için Söke'den, 52 kilometre mesafedeki Didim ilçesine doğru yürüyüşe başladı.



Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, "Birincisi FETÖ/PYD terör örgütünün 14 yaşındaki kızlara tecavüz etmesine dikkat çekmek amacıyla bu yola çıktık. İkincisi ise bir de Didim Belediyesi'nden FETÖ'ye aktarılan paranın hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunların ortaya çıkaralak temizlenmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanlığından ve CHP'den istiyoruz" dedi.







"FETÖ'CÜLER ABİMİ DE KANDIRMIŞLAR"

Eline aldığı 'FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar' dövizle poz veren Celal Kılıçdaroğlu, "CHP, AK Parti, MHP ve HDP içinde olan FETÖ'cülerin temizlemesini istiyoruz. Tepki yürüyüşü olarak Didim'e kadar gideceğiz. Gece gündüz yürümeyi amaçlıyoruz. Yürüyüşe antrenman yaparak geldim. Bu konuda zorlanmayacağımı düşünüyorum. CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kendisini iyi biliyor, ben onları bilemem" diye konuştu.