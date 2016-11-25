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'nun kardeşinden FETÖ temizliğine destek yürüyüşü

CHP lideri 'nun kardeşi , FETÖ'yle mücadeleye destek amacıyla Aydın Söke'den Didim'e yürüyüş başlattı.

Kılıçdaroğlunun kardeşinden FETÖ temizliğine destek yürüyüşü

CHP lideri Kemal 'nun kardeşi , bir dönem CHP Didim İlçe Başkan adayı olan Ali İhsan Varol'un da aralarında bulunduğu 30 kişiyle birlikte FETÖ/PDY'ye dikkat çekmek için Söke'den, 52 kilometre mesafedeki Didim ilçesine doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, "Birincisi FETÖ/PYD terör örgütünün 14 yaşındaki kızlara tecavüz etmesine dikkat çekmek amacıyla bu yola çıktık. İkincisi ise bir de Didim Belediyesi'nden FETÖ'ye aktarılan paranın hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunların ortaya çıkaralak temizlenmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanlığından ve CHP'den istiyoruz" dedi.



"FETÖ'CÜLER ABİMİ DE KANDIRMIŞLAR"
Eline aldığı 'FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar' dövizle poz veren Celal Kılıçdaroğlu, "CHP, AK Parti, MHP ve HDP içinde olan FETÖ'cülerin temizlemesini istiyoruz. Tepki yürüyüşü olarak Didim'e kadar gideceğiz. Gece gündüz yürümeyi amaçlıyoruz. Yürüyüşe antrenman yaparak geldim. Bu konuda zorlanmayacağımı düşünüyorum. CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kendisini iyi biliyor, ben onları bilemem" diye konuştu.

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  • 25 Kasım 2016, Cuma 14:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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seher yeli seher yeli

ha masalak guzel yol secmisin bay kilisdar oglu kardesine bir sorsane her sabah pkk ydp hdp lilerle cay sohbetinde senin yorusun fayda etmez bu tur isler goz boyama senin yurumenle dusundugun sorun cozulecekse ben pir sultanabtal gibi yolara veririm kendimi

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cevapla 25.11.2016 14:54
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