İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan bir çok ilçesinde elektirik kesintisi uygulanacak. Anadolu yakasında elektirik kesintisi uygulanacak ilçeler ise şöyle:



ATAŞEHİR'DEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Ataşehir'de 11.00-14.00 saatlerinde Kayışdağı Mahallesi Nasır, Nurettin, Nusret, Bülent, Gülçin, Nihat, Güler, Hilal, Neriman, Şenol, Pembe Gül, Uslu, Küçük Hakanlar, Akyazı, Ceylan, Dilaver, Eylülüm, Mansur sokakları ile Beykoz'da 09.00-18.00 arasında Anadolufeneri Mahallesi Türbe, Cami Çıkmazı elektrik alamayacak.

ÇEKMEKÖY'DEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Çekmeköy'de 09.00-16.00 arasında Alemdağ Mahallesi Ayazma, Saray, 115., 111., İlim, 127., 128., Reşadiye , 112., 116., 124., 125., 126., 134. sokaklar, Meram Çıkmazı, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye, 194., Mehmetçik, 206., 197., 195., 199., 200., Saray, 201., 208., 196., Sultan Suyu sokakları, Ekşioğlu Mahallesi 3. Sokak, Mimar Sinan Mahallesi Demir, Şile Yolu sokakları ile 09.00-17.00'de Mehmet Akif Mahallesi Ezgi, Gözlem, Nevruz, Set, Volkan ve Erge sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

PENDİK'TEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Pendik'te 09.00-16.00 saatleri arasında Yeni Mahalle sokakları, 09.00-17.00'de Şeyhli Mahallesi Cihat, Şen, Karasu, Safa, Eftelya sokakları, 09.30-14.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokağı, Güllü Bağlar Mahallesi Paydaş, Muhsin Yazıcıoğlu, Efrat, Dut, Fersah, Hıdırellez, Ulubat, Kazanbey, Aşikar, Binbaşak, Şanlı, Tandoğan, Tütün, Yağız, Ova Çıkmazı, Yayla, Yazıcılar, Nihavent, Yakut Çıkmazı, Sakız sokakları, Yenişehir Mahallesi Bahar Sokak, 10.00-18.00'de Güllü Bağlar Mahallesi Işıl Sokağı, 14.30-18.00'de Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokağı, Şeyhli Mahallesi Nur Sokağı ile Güllü Bağlar Mahallesi Aydemir, Dut, Harput, Tenha, Binbaşak, Serbest, Sümer, Şanlı, Şirin, Tan, Tandoğan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

SANCAKTEPE'DEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe'de 09.00-14.00 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi Namdar, Asker, Veysel Karani, Necip, Yenidoğan, Anzer, Kahraman, Aybike, Ezber, Kaçkar sokakları, 09.00-15.00'te Sultançiftliği Mahallesi Bucak Egemen, Bucak Taşdelen, Bucak Işın, Bucak Gülşen, Bucak İşmer, Bucak Hürriyet sokakları, 09.00-18.00'de Emek Mahallesi Ordu Sokağı,12.00-18.00'de Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan, Vahdet, Abitler, Kırçiçeği, Aybike, Eyyubi sokakları ile Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de Battalgazi Mahallesi Selçukhan, Kireçhane, Adıvar, Darphane, İlham, Kadılar, Derbeder sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

ŞİLE'DEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Şile'de 09.00-17.00'de Balibey Mahallesi Fener, Mercan Köşk, Duman , Öğretmen, 23 Nisan, Menekşe, Karanfil, Böğürtlen, Usta, Sahil, Yahşibey, İncir, Duygu, Zeytin, Portakal, Taşkan, Kiraz, Vişne, Istakoz, Erik, Dalga, Dalgıç, Dalyan sokakları, 11.00-13.00'te Hacı Kasım Mahallesi Üsküdar Sokağı, Balibey Mahallesi Sanatçılar, Kıran, Salkım, Ceyda, Balkan, Mayıs, Nazlı, Oğuz, Destan, Gediz, Mine, Gülbahçe, Onar, Mozaik, Sultan, Adnan Saygun, Afife Jale, Belkıs Aran, Armağan, Güldeste, Neco Tekin, Mustafa İktu, Mercan Köşk, Çimen, Acar, Adil, Portakal, Önder, Pembe, Tekin, Üzüm, Şafak sokaklarına elektrik verilmeyecek.

ÜMRANİYE'DEKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Ümraniye'de 09.00-11.00 saatlerinde Çakmak Mahallesi Gül Sokağı, Esenşehir Mahallesi Sahil, Revnak, Kazasker, Hamidiye, Kıvanç, Muradiye, İnce, Fazıl, Handan, Ağlar, Akkaya, Kürkçüler, Gölcük, Hale sokakları, 11.00-13.00'te Esenşehir Mahallesi Kürkçüler Sokağı,13.00-15.00'te Çakmak Mahallesi Gül Sokağı, Esenşehir Mahallesi Sahra, Sarıgazi Yolu, Merve, Özaydın, Göl, Hamidiye, Kemer, Muradiye, Palmiye, Zambak, İnce, Hutbe, Gurur, Yiğitler, Kürkçüler, Sembol, Fesleğen, Hicap, Uçar sokakları, Tatlısu Mahallesi Şahin Sokağı, 15.00-17.00'de Hekimbaşı Mahallesi Aydın Sokağı, Esenşehir Mahallesi Özaydın, Gülnar, Hamidiye, Kemer, Özerk, Leylak, Muradiye, Rençber, Zambak, İnce, Kürkçüler, Uçar, Yüzakı sokakları, Necip Fazıl Mahallesi Seçkin, Menteş, Kınalıtaş, Zerda, Candan, İslam, Meral, Mesut, Nedim, Saydam, Uğraş, Sudenaz-Aybars, Necip Fazıl, Söğütlük sokakları ile Site Mahallesi Evren Sokağı elektrik alamayacak.

ÜSKÜDAR'DAKİ ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Üsküdar'da 09.00-15.00 arasında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Sokağı ile 09.30-17.00 saatleri arasında Yavuztürk Mahallesi Aydınlık, Kadastral ve Coşan sokaklarına enerji verilemeyecek.