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Hayata donör

Hayata donör
Antalya'da yaşayan Selda ve Bayram Döner çiftinin 4 yıl önce Ahmet ismini verdikleri çocukları prematüre olarak dünyaya geldi. Minik Ahmet'in kalbinde iki delik olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra böbrek yetmezliğinin ve hipotiroid rahatsızlığının da olduğu belirlendi. Doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Ailesi nakil için başvurularda bulundu. Geçtiğimiz aylarda ise, Ahmet Döner'e, düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Diğdem Acar'ın bağışlanan böbreği nakledildi. Bu sayede minik çocuk hayata tutundu. Daha önce birkaç adım atınca yorulan Ahmet'in şimdilerde koşup oynadığını söyleyen baba , şöyle konuştu: "Doktorlar 'Çocuğunuz doğduktan sonra 10 gün bile yaşamaz' dediler ama biz her şeyi göze alarak Ahmet'i dünyaya getirdik. Çok şükür şuan sağlığı iyi."
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