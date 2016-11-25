Hayata donör

Antalya'da yaşayan Selda veBayram Döner çiftinin 4 yıl önceAhmet ismini verdikleri çocuklarıprematüre olarak dünyaya geldi. MinikAhmet'in kalbinde iki delik olduğutespit edildi. Bunun yanı sıra böbrekyetmezliğinin ve hipotiroid rahatsızlığınında olduğu belirlendi. Doktorlarböbrek nakli olması gerektiğinisöyledi. Ailesi nakil için başvurulardabulundu. Geçtiğimiz aylarda ise, AhmetDöner'e, düşme sonucu beyin ölümügerçekleşen 16 yaşındaki DiğdemAcar'ın bağışlanan böbreği nakledildi.Bu sayede minik çocuk hayata tutundu.Daha önce birkaç adım atınca yorulan Ahmet'inşimdilerde koşup oynadığını söyleyenbaba Bayram Döner, şöyle konuştu: "Doktorlar'Çocuğunuz doğduktan sonra 10gün bile yaşamaz' dediler ama biz herşeyi göze alarak Ahmet'i dünyaya getirdik.Çok şükür şuan sağlığı iyi."
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