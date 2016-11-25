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Gösterişe verecek paramız yok

Kırık makam koltuğunu tamir ettiremeyen , 15 liralık plastik sandalyeyi tercih etti.

Gösterişe verecek paramız yok
Niğde'nin Belediyesi, geçmiş dönemlerden gelen 3.5 milyon liralık borcu yüzünden iflasın eşiğine geldi. Çöp arabası yürümeyen, başkanlık koltuğu bile olmayan belediyede hizmet yine de devam etti. Çektikleri sıkıntıyı anlatan MHP'li Başkan , kırılan makam koltuğunu tamir ettiremediklerini ve yeni koltuğun da bin TL olduğunu belirterek, "Önemli olan değil, hizmet. Yani bin liralık sandalye yerine 15 liralık bir plastik sandalyeyi bu yüzden tercih ettim. Bu bin lira ile en azından itfaiyemizin aylık yakıtını karşılarız diye düşündüm" dedi. Başkan Çıkan, belde için bin liranın çok önemli bir para olduğunu vurgulayarak, maddi imkansızlıklardan dolayı bozulan çöp toplama aracını da tamir ettiremediklerini ve çöpleri belediyeye ait traktörle topladıklarını söyledi.
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