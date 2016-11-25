Gerçek aşk!

Öğretmen Türkan Kendirci gelinlik provasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Düğün iptal edildi. Tedavi altına alınan genç kıza nişanlısı Tuncay Kaya sürpriz yaptı. Çift, tanıştıkları ‘Öğretmenler Günü’nde dünyaevine girdi
İstanbul'da anaokulu öğretmenliği yapan Türkan Kendirci (28)ile Ankara'da ticaret yapan TuncayKaya, ortak arkadaşları vesilesiyletanıştı. İkili ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Bir araya gelebilmek için İstanbul - Ankara arasında mekik dokuyan iki genç, 30 Nisan'da nişanlandı. 27 Ağustos'ta ise düğün yapmaya karar verdi. Gelinlik provalarına giden Türkan Kendirci düğün işlerinin yoğunluğu nedeniyle kilo verdi. Zayıflamasına rağmen, giydiği gelinliğin göğüs kısmı çok dar gelince büyük şaşkınlık yaşadı. Vücut ölçüleri ve gelinliğin ölçülerinin tekrar alınması için üzerini çıkaran Kendirci, ayna karşısında sağ göğsünün çok fazla büyüdüğünü ve şekil bozukluğu olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şok yaşayan genç kız, gelinliğinin göğüs kısmımın genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi. Son provada ise sağ göğsünde bir kitle olduğunu ve giderek büyüdüğünü fark etti. Nişanlısınınısrarları üzerine hastaneye kontrolegiden Kendirci, yapılan birkaç tetkikinardından meme kanseri olduğunuöğrendi. Evlilik arefesinde kanser şoku yaşayan Türkan Kendirci, düğün hazırlıkları iptal edilerek, tedavi altına alındı. Bu süreçte nişanlısı, genç kızı bir an olsun yalnız bırakmadı. Kemoterapi gören Türkan Kendirci, ertelediği düğününün hayalini kurarken, nişanlısı Tuncay Kaya'nın sürpriziyle şaşkına döndü. Çift, geçtiğimiz günlerde evlendirme dairesine gitti. tanışma yıldönümleri de olan Öğretmenler Günü'ne nikah tarihi aldı. İkili dün gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Nikah sonrası çok mutlu olduğunu belirten Türkan Kendirci, "Sürpriz bir nikaholdu. Tanışma yıldönümümüzdeevlendik. 4 hafta sonra kemoterapiler bitecek. Sonra ameliyat ve radyoterapi süreci başlayacak" dedi. Damat Tuncay Kaya ise, "Kısmetse seneye de düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.
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