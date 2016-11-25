Gaziantep merkez Karataş ile Alleben Göleti civarında patlama sesi duyuldu. Patlama sesiyle ilgili ekipler inceleme yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri, patlama sesinin nereden kaynaklandığına ilişkin inceleme yapıtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili teyit edilmiş herhangi bir bilgi yok. Ekiplerimiz kent genelinde araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin kentin farklı noktalarında arama tarama faaliyeti yaptığı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de kentin işlek noktalarında önlem aldıkları görüldü.

KENTTE OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI

Yetkililer, patlama sesiyle ilgili araştırma yaptı. Ancak yapılan araştırmada, kentte herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.



Valilik kaynakları, kentte şu an olumsuz bir durumun olmadığını, vatandaşların rahat olmasını istedi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: SONİK PATLAMA OLABİLİR

Gaziantep Valiliği'nden yapılan ilk resmi açıklamada da herhangi bir yaralanma, vefat veya maddi hasar tespit edilmediği bildirildi. Ancak söz konusu sesin, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan uçakların ses hızını aşmasından kaynaklanan sonik patlamadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.