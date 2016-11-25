"ILICAK HESAP VERSİN" DİYEN DOĞAN MEDYASI YAZARI ŞİMDİ AVUKATLIĞINI YAPIYOR
Oda TV iddianamesini hazırlayan Zekeriya Öz'ün, Soner Yalçın'da ele geçen belgeler arasında kendisinin de ismi bulunduğunu ve bu konuda ifadesine başvurduğunu belirten Ilıcak, bu notta yer alan ve "Kendisinin gazeteci G.C. ile yakın bir münasebeti olduğu" yönündeki iddiayı hatırlatarak, "Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.'nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, 'Şikayetçi misiniz?' diye sordu. Ben de notta yazan gibi bir durumun olmadığını, bunun açıklığa kavuşması için şikayetçi olacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.
"ZEKERİYA ÖZ DAVAYI ÜZERİME YIKTI"
Daha önce "Ilıcak hesap versin" diyen Nedim Şener, yazısında FETÖ tetikçisini savundu. Nedim Şener'in yazısında Ilıcak'ın ağzından şu ifadeler yer aldı:
"OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011'de kamuoyu ile paylaşılınca, 'Şikayetçi' olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. Hemen avukatlarım aracılığıyla şikayetimden vazgeçtiğimi bildirdim. Uzun uğraşlar sonucunda bu ancak 23 Ocak 2012'de gerçekleşebildi.
Savcı Zekeriya Öz'ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan 'Şikayetçiyim' lafını yakalayarak davayı üzerime yıkmıştır."FOTOĞRAFLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR
Nazlı Ilıcak, 23 Şubat 2015'te Zekerayi Öz ile bir söyleşi yapmıştı. Ilıcak, röportajında kar topu atarken fotoğrafını kullanıp "Öz'e hep taş atıyorlar. Ben de kartopu atayım dedim" demişti.
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bu zek bir zamanlar raportajında kendisini dinledim aynen bu laf ağzından çıktı ya işte biz vatan için işleri yapıyoruz ama bakarsın bir gün bizide sahipsız bırakabilirler daha ne feto vardı ne haşhaşi demek yaptığı için yanlış olduğunu kendisi itirafta bulunmuştu o zaman
kimse bu yalana inanmaz yaptıklarının hesabını kanun önünde vereceksin
ÖZ Savunma
hadi git ordan yalancı aranıdan su sızmıyrdu
zekeriyanin kar topu tutusuna bir bakin aynen nonos gibi
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