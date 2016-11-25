FETÖ 'den tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak , firari savcı Zekeriya Öz'ün "kendisine kumpas kurduğunu" iddia etti. Öz'ün, Oda TV iddianamesinde tek bir notla kendisini 'şikayetçi' olarak gösterdiğin öne süren Ilıcak, Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'e not gönderdi.Oda TV iddianamesini hazırlayan Zekeriya Öz'ün, Soner Yalçın'da ele geçen belgeler arasında kendisinin de ismi bulunduğunu ve bu konuda ifadesine başvurduğunu belirten Ilıcak, bu notta yer alan ve "Kendisinin gazeteci G.C. ile yakın bir münasebeti olduğu" yönündeki iddiayı hatırlatarak, "Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.'nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, 'Şikayetçi misiniz?' diye sordu. Ben de notta yazan gibi bir durumun olmadığını, bunun açıklığa kavuşması için şikayetçi olacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.Daha önce "Ilıcak hesap versin" diyen Nedim Şener, yazısında FETÖ tetikçisini savundu. Nedim Şener'in yazısında Ilıcak'ın ağzından şu ifadeler yer aldı:

"OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011'de kamuoyu ile paylaşılınca, 'Şikayetçi' olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. Hemen avukatlarım aracılığıyla şikayetimden vazgeçtiğimi bildirdim. Uzun uğraşlar sonucunda bu ancak 23 Ocak 2012'de gerçekleşebildi.

Savcı Zekeriya Öz'ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan 'Şikayetçiyim' lafını yakalayarak davayı üzerime yıkmıştır."

Nazlı Ilıcak, 23 Şubat 2015'te Zekerayi Öz ile bir söyleşi yapmıştı. Ilıcak, röportajında kar topu atarken fotoğrafını kullanıp "Öz'e hep taş atıyorlar. Ben de kartopu atayım dedim" demişti.