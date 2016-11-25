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'nün tetikçileri birbirine düştü

'nün cezaevinde tutuklu bulunan tetikçisi ile örgütün firari savcısı Zekeriya Öz birbirine düştü. 17 Aralık'tan sonra Öz'le kartopu oynayarak kendince sevimli gösteren Ilıcak şimdi de firari savcı Öz'ün kendine kumpas kurduğunu iddia etti.

FETÖnün tetikçileri birbirine düştü
'den tutuklu bulunan , firari savcı Zekeriya Öz'ün "kendisine kumpas kurduğunu" iddia etti. Öz'ün, Oda TV iddianamesinde tek bir notla kendisini 'şikayetçi' olarak gösterdiğin öne süren Ilıcak, Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'e not gönderdi.

"ILICAK HESAP VERSİN" DİYEN DOĞAN MEDYASI YAZARI ŞİMDİ AVUKATLIĞINI YAPIYOR
Oda TV iddianamesini hazırlayan Zekeriya Öz'ün, Soner Yalçın'da ele geçen belgeler arasında kendisinin de ismi bulunduğunu ve bu konuda ifadesine başvurduğunu belirten Ilıcak, bu notta yer alan ve "Kendisinin gazeteci G.C. ile yakın bir münasebeti olduğu" yönündeki iddiayı hatırlatarak, "Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.'nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, 'Şikayetçi misiniz?' diye sordu. Ben de notta yazan gibi bir durumun olmadığını, bunun açıklığa kavuşması için şikayetçi olacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"ZEKERİYA ÖZ DAVAYI ÜZERİME YIKTI"
Daha önce "Ilıcak hesap versin" diyen Nedim Şener, yazısında FETÖ tetikçisini savundu. Nedim Şener'in yazısında Ilıcak'ın ağzından şu ifadeler yer aldı:

"OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011'de kamuoyu ile paylaşılınca, 'Şikayetçi' olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. Hemen avukatlarım aracılığıyla şikayetimden vazgeçtiğimi bildirdim. Uzun uğraşlar sonucunda bu ancak 23 Ocak 2012'de gerçekleşebildi.

Savcı Zekeriya Öz'ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan 'Şikayetçiyim' lafını yakalayarak davayı üzerime yıkmıştır."

FOTOĞRAFLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR
Nazlı Ilıcak, 23 Şubat 2015'te Zekerayi Öz ile bir söyleşi yapmıştı. Ilıcak, röportajında kar topu atarken fotoğrafını kullanıp "Öz'e hep taş atıyorlar. Ben de kartopu atayım dedim" demişti.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 11:49
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yavuz yavuz

bu zek bir zamanlar raportajında kendisini dinledim aynen bu laf ağzından çıktı ya işte biz vatan için işleri yapıyoruz ama bakarsın bir gün bizide sahipsız bırakabilirler daha ne feto vardı ne haşhaşi demek yaptığı için yanlış olduğunu kendisi itirafta bulunmuştu o zaman

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:33
yşlmvi yşlmvi

kimse bu yalana inanmaz yaptıklarının hesabını kanun önünde vereceksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:12
Noel papa UNDerTAKATUKA Noel papa UNDerTAKATUKA

ÖZ Savunma

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 12:52
ihsan ihsan

hadi git ordan yalancı aranıdan su sızmıyrdu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.11.2016 12:37
memo memo

zekeriyanin kar topu tutusuna bir bakin aynen nonos gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.11.2016 12:06
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