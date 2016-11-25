Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM'in düzenlediği Adalet ve Kadın Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ZAVALLIYA BAK!

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemde ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, devamı gelecek' diyor. Zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye AB kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne oluyor battık mı, bittik mi, çöktük mü? 14 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.



