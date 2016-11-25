Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM'in düzenlediği Adalet ve Kadın Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN: ZAVALLIYA BAK!
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemde ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, devamı gelecek' diyor. Zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye AB kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne oluyor battık mı, bittik mi, çöktük mü? 14 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.
kalan karakter 1000
fetonun bir numarasını arıyordunuz ya.. iste dersimli bu adam
her halde kemal kılıçdaroğlu kendisini ab üyesi hain devletlerinden birisinde siyaset yapan ve onların çıkarlarına hizmet eden biri olarak kendini görüyor birisi ona ülkemizin bir siyasi partisi olduğunu hatırlatmalı biz ulus olarak onun yaptığı gafları affetmeyeceğiz ilk seçimde gereken cezayı vereceğiz cumhuriyetin kurucu partisini ne hale getirdi ATATÜRK mezarından kalksa bu adamı sopayla kovalar
Zavallı olsa yine iyi Avrupa nın postallarını yalıyor...Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Avrupa hasta adam bitiyor. Sen şimdi doğuya bak.
sayın cumhurbaşkanım onların yürüttükleri lafla peynir gemisi.işte lafla peynir gemiside bu kadar yürür.vatanperverlik 5 milyon kişiyi görüp yenikapıya katılmak on gün sonrada fabrika ayarlarına dönmek değildir.
ulan sen müslümanmısın yoksa bir hain ermenimisin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.