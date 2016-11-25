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'dan 'na 'AP' eleştirisi

Cumhurbaşkanı , CHP Genel Başkanı 'nun AP'nin kararına ilişkin talihsiz açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Zavallıya bak! 53 yıldır bu ülkeye AB kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne oluyor battık mı, bittik mi, çöktük mü?

Erdoğandan Kılıçdaroğluna AP eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , KADEM'in düzenlediği Adalet ve Kadın Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ZAVALLIYA BAK!
'nun Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemde ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, devamı gelecek' diyor. Zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye AB kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne oluyor battık mı, bittik mi, çöktük mü? 14 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 12:25
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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kaan kaan

fetonun bir numarasını arıyordunuz ya.. iste dersimli bu adam

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evet2
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:04
yşlmvi yşlmvi

her halde kemal kılıçdaroğlu kendisini ab üyesi hain devletlerinden birisinde siyaset yapan ve onların çıkarlarına hizmet eden biri olarak kendini görüyor birisi ona ülkemizin bir siyasi partisi olduğunu hatırlatmalı biz ulus olarak onun yaptığı gafları affetmeyeceğiz ilk seçimde gereken cezayı vereceğiz cumhuriyetin kurucu partisini ne hale getirdi ATATÜRK mezarından kalksa bu adamı sopayla kovalar

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evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:03
Bayram Muradhan Bayram Muradhan

Zavallı olsa yine iyi Avrupa nın postallarını yalıyor...Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Avrupa hasta adam bitiyor. Sen şimdi doğuya bak.

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evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 14:32
misafir misafir

sayın cumhurbaşkanım onların yürüttükleri lafla peynir gemisi.işte lafla peynir gemiside bu kadar yürür.vatanperverlik 5 milyon kişiyi görüp yenikapıya katılmak on gün sonrada fabrika ayarlarına dönmek değildir.

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evet7
hayır0
cevapla 25.11.2016 14:24
vatansever vatansever

ulan sen müslümanmısın yoksa bir hain ermenimisin

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 25.11.2016 14:20
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