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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

, gecesi İstanbul'da şehit olan 'in ailesini ve Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan 'i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan anlamlı ziyaret

, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'daki darbe girişimi sırasında Acıbadem Türk Telekom önünde şehit olan 'in İstanbul'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

15 TEMMUZ GAZİSİNİ DE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koymak amacıyla İstanbul'da sokağa çıkan ve gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan 'i evinde ziyaret etti.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 23:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

15 Temmuz İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimiz GERİYE İŞLEYEN İDAM istiyor! Hainleri kodeste beslemek istemiyoruz! Adana Valisi'ne suikast yapacak kadar heryerde serbest gezen Fethullahçı Teröristler istemiyoruz! Bu kefereler derhal imha edilmeli!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:03
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