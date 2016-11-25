Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Acıbadem Türk Telekom önünde şehit olan Muhammed Fazlı Demir'in İstanbul'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
15 TEMMUZ GAZİSİNİ DE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koymak amacıyla İstanbul'da sokağa çıkan ve gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan İlhami Çil'i evinde ziyaret etti.
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15 Temmuz İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimiz GERİYE İŞLEYEN İDAM istiyor! Hainleri kodeste beslemek istemiyoruz! Adana Valisi'ne suikast yapacak kadar heryerde serbest gezen Fethullahçı Teröristler istemiyoruz! Bu kefereler derhal imha edilmeli!
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