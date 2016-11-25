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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü...

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonda Türk askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin görüş ve bilgi teatisinde bulunan Erdoğan ve Putin'in, Halep'teki insani krize çözüm bulma çabalarını hızlandırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 18:07
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