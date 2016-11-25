Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, açılışını da yaptığı Sancaktepe'deki Fatma Fitnat Hanım Camisi'nde kıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışına katılan Erdoğan, buradan helikopterle Sancaktepe'ye geldi.

Cuma namazını burada açılışını da yaptığı Fatma Fitnat Hanım Camisi'nde kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

"RABBİM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ DAİM KILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazının ardından, kurdele keserek, caminin açılışını gerçekleştirdi. Caminin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Caminin inşasını sağlayan hayırseverlerimize tüm ümmet adına 'Allah razı olsun.' diyorum, 'Allah hayırlarını kabul etsin.' diyorum. 'Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişi ve çıkışında vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi, bazılarıyla tokalaştı.