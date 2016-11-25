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En baba feryat

En baba feryat
Hatay'da 2 çocuk babası, Altan Sabah 12 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Riyad'ta bir ailenin yanında şoför olarak çalışan Sabah, 6 yıl önce kaçakçılık suçlamasıyla cezaevine girdi. Bir süre önce de hakkında idam kararı verildi. Defne ilçesi Özbek Mahallesi Muhtarı olan babası Bereket Sabah, "Ne olur oğlumu kurtarın" diye yetkililere yalvardı. Anne Cemile Sabah ise "Oğluma kavuşmak istiyorum" diye ağladı
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