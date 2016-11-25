Emin ellerde

Tekirdağ'da önceki gün bir sürücü otomobilinin arkasına köpeği iple bağladı. Daha sonra aracı hareket ettirerek köpeği sürükledi. Bir vatandaş ise dehşet anları fotoğrafladı. Ardından polisi arayıp cani sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekipler o otomobil sürücüsününM.V. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, köpeğin kendisine ait olduğunu ve arabaya sığdıramadığı için böyle bir şey yaptığını iddia etti. V.D.'ye köpeğe işkence uyguladığıiçin 526 TL para cezası verildi.
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