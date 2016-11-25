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'dan acı haber!

'de terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çıkan çatışma sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede düştü.

Diyarbakırdan acı haber!

'ın ilçesinde 'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.Teröristlerce sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan asker, buradaki müdahaleye rağmen şehit düştü.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 15:28
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