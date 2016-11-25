Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.Teröristlerce sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan asker, buradaki müdahaleye rağmen şehit düştü.
Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
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