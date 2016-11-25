Demiryoluna bombalı tuzak

Terör örgütü PKK'lıteröristlerinhainliğibitmedi.Bingöl'ünGenç İlçesi'ne bağlı SoğukpınarKöyü'nde PKK'lı teröristler, demiryoluna tuzakladığı el yapımıpatlayıcıyı yük treni geçerken infilak ettirdi. Saldırıda can kaybıyaşanmazken, demiryolunda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye1 kilometre uzaklıktaki noktada ise başka bir patlayıcı düzeneği dahabulunarak kontrollü olarak imha edildi. Karlı Köyü'nde ise teröristler,yoldan geçen Bingöl İl Özel İdaresi'ne ait bir aracı gasp etti. Güvenlikgüçleri kaçan teröristleri yakalamak için harekete geçti.
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