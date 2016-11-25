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Demiryoluna lı tuzak

Demiryoluna bombalı tuzak
Terör örgütü 'lı teröristlerin hainliği bitmedi. 'ün İlçesi'ne bağlı Soğukpınar Köyü'nde PKK'lı teröristler, demiryoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı yük i geçerken infilak ettirdi. da can kaybı yaşanmazken, demiryolunda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye 1 kilometre uzaklıktaki noktada ise başka bir patlayıcı düzeneği daha bulunarak kontrollü olarak imha edildi. Karlı Köyü'nde ise teröristler, yoldan geçen Bingöl İl Özel İdaresi'ne ait bir aracı gasp etti. Güvenlik güçleri kaçan teröristleri yakalamak için harekete geçti.
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