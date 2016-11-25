Darbecileri besleyen belediyeciye ihraç

15 Temmuz gecesi darbeci askerlere yemek servisi yaptıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Tunç, KHK ile belediyeden ihraç edildi. Tunç, yurt genelinde belediyelerden ihraç edilen 400 kişiden biri oldu. Cuntacı askerlerin ele geçirmeye çalıştığı kurumların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Lojistik Müdürlüğü ve AKOM geliyordu. İBB'nin tüm sosyal tesis, personel ve kurumsal ihtiyaçlarının toplandığı Lojistik Müdürlüğü'nün, darbe girişimi sonrasında darbecilerin ihtiyaçlarını görmek amacıyla kullanılması planlanıyordu.
BABA-OĞUL CEZAEVİNDE İBB Savunma SekreteriMehmet Tunç, darbenin ilk saatlerinde Saraçhane'deki başkanlık binasının kapılarını açtırırken, Alibeyköy'deki İBB Lojistik Destek Merkezi Müdür Yardımcısı oğlu Ömer Tunç da hainler için 10 bin kişilik yemek hazırlattı. Hain baba-oğul, vatandaşların belediye binalarını askerlerden temizlemesiyle birlikte bu kez de vatandaşlarla beraber hareket etti. Ancak kamera görüntülerinin izlenmesiyle gerçek ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İBB Boğaziçi İmar MüdürüSemih Ay da FETÖ'cü yapılanmaya destek verdiği gerekçesiyle memurluktan atıldı.
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