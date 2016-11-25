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Darbecileri besleyen belediyeciye ihraç

’nin kapılarını darbecilere açan Savunma Sekreteri ’un, darbeci askerlere yemek hazırlatan Lojistik Destek Merkezi Müdürü oğlu belediyeden ihraç edildi

Darbecileri besleyen belediyeciye ihraç
15 Temmuz gecesi darbeci askerlere yemek servisi yaptıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi Müdür Yardımcısı , KHK ile belediyeden ihraç edildi. Tunç, yurt genelinde belediyelerden ihraç edilen 400 kişiden biri oldu. Cuntacı askerlerin ele geçirmeye çalıştığı kurumların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Lojistik Müdürlüğü ve AKOM geliyordu. 'nin tüm sosyal tesis, personel ve kurumsal ihtiyaçlarının toplandığı Lojistik Müdürlüğü'nün, darbe girişimi sonrasında darbecilerin ihtiyaçlarını görmek amacıyla kullanılması planlanıyordu.

BABA-OĞUL CEZAEVİNDE
, darbenin ilk saatlerinde 'deki başkanlık binasının kapılarını açtırırken, Alibeyköy'deki İBB Lojistik Destek Merkezi Müdür Yardımcısı oğlu Ömer Tunç da hainler için 10 bin kişilik yemek hazırlattı. Hain baba-oğul, vatandaşların belediye binalarını askerlerden temizlemesiyle birlikte bu kez de vatandaşlarla beraber hareket etti. Ancak kamera görüntülerinin izlenmesiyle gerçek ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. da FETÖ'cü yapılanmaya destek verdiği gerekçesiyle memurluktan atıldı.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 01:37
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