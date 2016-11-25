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'dan AP'ye sert mesaj

, Türkiye hakkında skandal bir karara imza atan Avrupa Parlamentosu'na "Sen böyle bir karar alsan ne yazar, almasan ne yazar. Siz zaten 53 senedir bu kararları alıyorsunuz." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan APye sert mesaj
, Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Avrupa Parlamento'sunun aldığı kararın dikkate alınmayacağını belirterek "Sen böyle bir karar alsan ne yazar, almasan ne yazar. Siz zaten 53 senedir bu kararları alıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
İnşallah adına yakışır bir eser olacak. Böyle bir eser Sancaktepe'ye yakışır.Uzun bir yolculuktayız. Bizim tek derdimiz var; millete efendilik yok, millete hizmetkar olmak var.Eğer bu ülke 2002'den bu yana 2'ye 3'e katlandıysa bunun bir sebebi var. Türkiye'nin 4 bir yanını ayağa kaldırdık.

AP'YE SESLENDİ: BU KARARI ALSAN NE ALMASAN NE
AP'de toplanıp bir toplantı yapmışlar. Orada bir karar almışlar. Sen böyle bir karar alsan ne yazar, almasan ne yazar. Siz zaten 53 senedir bu kararları alıyorsunuz. Bu karar ellerini kaldıranlara bakıyorsun. Hayır diyenler 36 tane. Diktatör dediğiniz bir Erdoğan var ya bu Erdoğan bu zihniyete karşı diktatördür.

"DARBECİLERİ İNDİRDİĞİMİZ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR"
Bunlar tatlı su demokratıdır, bunlardan bir şey olmaz. Bunlar darbecileri kırmızı halılarda karşılayanlardır. Bizse darbecileri indirdiğimiz için bunlardan rahatsız oluyorlar. Eğer darbeciler 15 Temmuz'da başarılı olsaydı var ya bunlar Avrupa meydanlarında zil takıp oynayacaklardı.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 17:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah Reis...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 18:11
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