"Cinsiyet temelli ayrımcılığın mağduru kadınlarımız, bu muameleyi hiç haketmiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların hakettiği değere ulaşması için toplum olarak tüm görevlerin yerine getirilmesi gerektiğine işaret etti.
Erdoğan'ın 25 Kasım'a ilişkin açıklamaları şöyle:
"Cinsiyet temelli ayrımcılığın ve sebep olduğu şiddet ve eşitsizliğin mağduru kadınlarımız, bu muameleyi hiç ama hiç haketmiyor. Kadınların aile içi ve sosyal hayatta hakettiği yere ve değere ulaşması için toplum olarak tüm görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere, kadınları ilgilendiren problemler çözülmeden, ülke olarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. İnanıyorum ki, geleceğin güvenli, huzurlu, adil ve müreffeh dünyasını, yerkürenin her köşesindeki kadınlarımızla birlikte kuracağız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nün kadınları ilgilendiren tüm meselelerin çözülmesine vesile olmasını diliyorum."
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