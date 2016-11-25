Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan hava destekli operasyonda, Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil şehit oldu. Yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek olan şehit için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

CHP'LİLER ŞEHİDİN CENAZESİNDE EYLEM YAPACAK

CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, gönderdiği kısa mesaj ile şehidin cenazesinde partilileri eylem yapmaya davet etti. Mesajda "Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl" denildi.



İŞTE O MESAJ:

