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'den nde planı

, provokatörlükte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerine verdiği destek açıkça ortaya çıkan CHP, şehit cenazelerinde yapmak için hazırlanıyor. Türkiye alçak terör saldırıları karşısında bir ve beraber olmuşken, CHP ise nde partilileri eylem yapmaya davet etti.

CHPden şehit cenazesinde eylem planı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan hava destekli operasyonda, li Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil şehit oldu. Yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek olan şehit için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

CHP'LİLER ŞEHİDİN CENAZESİNDE EYLEM YAPACAK
'nin Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, gönderdiği kısa mesaj ile şehidin cenazesinde partilileri yapmaya davet etti. Mesajda "Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl" denildi.

İŞTE O MESAJ:
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 21:34
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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mirror mirror

klasik CHP taktiği,..hırsızlık yap iktidarı hırsızlıkla suçla,..hainlik yap iktidarı hainlikle suçla,..bölücülük yap iktidarı bölücülükle suçla...kısacası yaptığı tüm pislikleri kapatmak için,.hükümet yaptı iftirası at..tutmazsada izi kalır..CHP'nin ruhunu öğrendik artık..

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:25
abbas abbas

bunlar iplisin başı. hiçbir xaman milli olamadılar. kalleşlik terör örgütleri ile iç içe oldular bu millete saygı duymadılar. kendi kültürüne yabancı ezandan rahatsız oldular

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:24
b&#252;lent bülent

bölücü chp

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:13
hakanx hakanx

kemal kılıçdaoğlu denen herifi kardeşi bile anlamış desteklemiyor kk pkklıdır

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:11
sami sami

chp nin en baş hainleri sezgin Tanrıkulu mahmut tanal kemal kılıçdaroğlu

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 00:08
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