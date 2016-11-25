Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan hava destekli operasyonda, Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil şehit oldu. Yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek olan şehit için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
CHP'LİLER ŞEHİDİN CENAZESİNDE EYLEM YAPACAK
CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, gönderdiği kısa mesaj ile şehidin cenazesinde partilileri eylem yapmaya davet etti. Mesajda "Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl" denildi.
İŞTE O MESAJ:
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klasik CHP taktiği,..hırsızlık yap iktidarı hırsızlıkla suçla,..hainlik yap iktidarı hainlikle suçla,..bölücülük yap iktidarı bölücülükle suçla...kısacası yaptığı tüm pislikleri kapatmak için,.hükümet yaptı iftirası at..tutmazsada izi kalır..CHP'nin ruhunu öğrendik artık..
bunlar iplisin başı. hiçbir xaman milli olamadılar. kalleşlik terör örgütleri ile iç içe oldular bu millete saygı duymadılar. kendi kültürüne yabancı ezandan rahatsız oldular
bölücü chp
kemal kılıçdaoğlu denen herifi kardeşi bile anlamış desteklemiyor kk pkklıdır
chp nin en baş hainleri sezgin Tanrıkulu mahmut tanal kemal kılıçdaroğlu
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