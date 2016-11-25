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ı yırttı!

Nişanlısı ile görüşebilmek için giyen ve terörist sanılarak yakalanan , sonunda dünyaevine girdi. Telli duvaklı gelin olan , genç kızlara seslendi: Aşkınıza sahip çıkın

Çarşafı yırttı!
Adana'da 14 Ekim'de bir vatandaş 155 imdat hattını arayarak, "Burada çarşaflı biri var. Ancak kadın değil erkeğe benziyor, çarşafın içinde de uzun namlulu silah var" diyerek da bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçip arama yaptı. Ancak lı kişi bulunamadı. Terörle mücadele ekipleri araştırmayı bırakmayarak çevredeki 200 güvenlik kamerasını tek tek izleyince, çarşaflı kişinin Cemil Çelik (22) olduğunu belirledi.

BOL BOL GÖBEK ATTI
Kelepçe takılarak gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Çelik, bir süre önce Büşra Kurt isimli kızla nişanlandığını ancak genç kızın babasının evlenmeden kızını görmesini yasakladığını, bunun üzerine çarşaf giyerek kılık değiştirip nişanlısıyla görüştüğünü belirtti. Bu ifadeye polisler bile hayret etti. Ama mahkemeye sevk edilen Çelik, serbest bırakıldı. Aşık genç, serbest kalır kalmaz, hemen hazırlıklarına başladı. Nişanlısının babasını nikaha razı etti. Önceki gece de Royal VIP Düğün Salonu'nda nikah kıyıp dünya evine girdi. Genç çiftleri aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğün geç saatlere kadar devam etti.

BABASINA DİRENDİ
Babası, 'un evlenmeden nişanlısıyla görüşmesine izin vermedi. Ancak gençler, her yolu denedi. Sonunda , çarşafa girdi. Çılgın aşıklar, ancak o şekilde görüşebildi. Aşkına sahip çıkan genç kız, sonunda babasını ikna etti. Nikah defterine imzayı attı.
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