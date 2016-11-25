Çarşafı yırttı!

Adana'da 14 Ekim'de bir vatandaş 155 polis imdat hattını arayarak, "Burada çarşaflı birivar. Ancak kadın değil erkeğebenziyor, çarşafın içinde de uzunnamlulu silah var" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçip arama yaptı. Ancak çarşaflı kişi bulunamadı. Terörle mücadele ekipleri araştırmayı bırakmayarak çevredeki 200 güvenlikkamerasını tek tek izleyince,çarşaflı kişinin Cemil Çelik (22)olduğunu belirledi.
BOL BOL GÖBEK ATTI
Kelepçe takılarak gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Çelik, bir süre önce Büşra Kurt isimli kızla nişanlandığını ancak genç kızın babasının evlenmeden kızını görmesini yasakladığını, bunun üzerine çarşaf giyerek kılık değiştirip nişanlısıyla görüştüğünü belirtti. Bu ifadeye polisler bile hayret etti. Ama mahkemeye sevk edilen Çelik, serbest bırakıldı. Aşık genç, serbest kalır kalmaz, hemen düğün hazırlıklarına başladı. Nişanlısının babasını nikaha razı etti. Önceki gece de Royal VIP Düğün Salonu'nda nikah kıyıp dünyaevine girdi. Genç çiftleri aileleri vearkadaşları yalnız bırakmadı. Düğüngeç saatlere kadar devam etti.
BABASINADİRENDİ
Babası, Büşra Kurt'un evlenmeden nişanlısıyla görüşmesine izin vermedi. Ancak gençler, her yolu denedi. Sonunda Cemil Çelik, çarşafa girdi. Çılgın aşıklar, ancak o şekilde görüşebildi. Aşkına sahip çıkan genç kız, sonunda babasını ikna etti. Nikah defterine imzayı attı.
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