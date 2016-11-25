Türkiye'ye türlü türlü suçlamalar yönelten Dündar, şimdide AP'de Türkiye'nin bir cehennem olduğunu söyledi.
Can Dündar AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın defalarca tutuklu bulunan gazetecilerin tutukluluğunun mesleklerinden kaynaklı tutuklu olmadığını açıklamalarına rağmen Dündar burada yaptığı konuşmada Türkiye için skandal cümleler kullandı. Türkiye'nin gazeteci hapishanesi olduğunu belirten ve 15 Temmuz ihanet gecesinden kısa bir süre önce firar ederek Almanya'ya sığınan Dündar, skandal bir benzetmeye de imza atarak Türkiye için 'Cehennem' ifadesini kullandı.
ÖNCE ALMAN SARAYI'NA 'EMİR KULU' OLDU
Can Dündar'ın, Türkiye'de hakkında vatana ihanet suçundan yakalama kararı var. Almanya Dündar'a yaptığı işler sonunda Alman pasaportu verdi.
ABD BAYRAĞINA SARILDI
Son olarak ABD bayraklı battaniyeye sarılarak poz veren kaçak Can Dündar'ın kime hizmet ettiği de ayan beyan ortaya çıkmış oldu.
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Herhalde tarihimizde bundan daha büyük bir hain olmamıştır.
Tarih seni unutmayacak apo gibi hatırlanacaksın
akp 14 yillik iktidarinda bunlari bürokrasinden temizledi, bütün imtiyazlari gitti o nedenle ciyak ciyak bagiriyorlar. can dündar atatürk belgeseli cekiyordu eskiden, sorsan atatürkcü kesilir yine serefsiz angut. beyaz türkler, chpkk ve fetö itleri hep beraber oldu hainlikte. can dündar yemin ediyorum ben olsam senin cenazeni bile bu ülkeye sokmam, bu topraklrda senin naasin bile yatmamali.
bu alçağı hemen bulup köpek gibi süründürün allahsız kitapsız vatansız şerefsiz
chpkk lı dündar pisliği şerefsiz terörist siyonist bozuntusu sen bir defa aşağılık yaratıksın. Bu pisliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atın.
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