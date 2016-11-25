Türkiye'ye türlü türlü suçlamalar yönelten Dündar, şimdide AP'de Türkiye'nin bir cehennem olduğunu söyledi.

Can Dündar AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın defalarca tutuklu bulunan gazetecilerin tutukluluğunun mesleklerinden kaynaklı tutuklu olmadığını açıklamalarına rağmen Dündar burada yaptığı konuşmada Türkiye için skandal cümleler kullandı. Türkiye'nin gazeteci hapishanesi olduğunu belirten ve 15 Temmuz ihanet gecesinden kısa bir süre önce firar ederek Almanya'ya sığınan Dündar, skandal bir benzetmeye de imza atarak Türkiye için 'Cehennem' ifadesini kullandı.

ÖNCE ALMAN SARAYI'NA 'EMİR KULU' OLDU

Can Dündar'ın, Türkiye'de hakkında vatana ihanet suçundan yakalama kararı var. Almanya Dündar'a yaptığı işler sonunda Alman pasaportu verdi.



ABD BAYRAĞINA SARILDI

Son olarak ABD bayraklı battaniyeye sarılarak poz veren kaçak Can Dündar'ın kime hizmet ettiği de ayan beyan ortaya çıkmış oldu.



