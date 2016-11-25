Bu sistemle kalleşlere göz açtırılmayacak

Bitlis'te il merkezi ve ilçe girişlerine monte edilen ses sistemi ve kameralarla oluşturulan "Yüksek Güvenlikli İnsansız Kontrol Noktası" sayesinde bombalı araç, canlı bomba ve teröristlerin geçişine izin verilmiyor.

Güvenlik güçleri, il merkezi ve bazı ilçelerin girişlerinde yapılan kontrol noktalarında hem terör örgütüyle hem de kaçakçılarla amansız mücadele yürütüyor.

İl ve ilçe girişlerine bırakılan büyük beton bariyerlere monte edilen ses sistemi ve kameralarla oluşturulan noktalarda, bombalı araç, canlı bomba ve teröristlerin geçişlerine izin verilmiyor.

Noktalardaki zırhlı kulübelerde görev yapan güvenlik güçleri, kamerada şüpheli gördükleri araçları kapan ve bariyer yardımıyla durdurarak, sürücüleri neler yapmaları konusunda hoparlörle yönlendiriyor.







'VERİMLİ VE ETKİLİ SONUÇLAR ALIYORUZ'

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in Türkiye'nin en dağlık ve ormanlık bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Dolayısıyla kentin terör örgütü PKK'nın çoğalmasına, lojistik destek almasına, geçişlerde durak ve dinlenme noktası olması bakımından elverişli coğrafi yapıya sahip olduğunu ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"İlimiz bir geçiş güzergahı konumunda. Asker, polis ve korucularımız, terör örgütü PKK ile yoğun bir mücadele içerisinde. Aynı zamanda kaçakçılıkla da mücadele ediyorlar. Bu çerçevede il merkezi ve ilçelerin giriş ve çıkış bütün noktaları 24 saat esasına göre denetleniyor. Polisimiz ve jandarmamız kendi görev bölgelerinde koruculardan da destek alarak bunu gerçekleştiriyor. Bazı noktalarda da asker, polis ve jandarmamız bu görevi beraber ifa ediyor. Dolayısıyla çok güzel ve ciddi bir koordinasyon var. Bu noktalarda çok verimli ve etkili sonuçlar alıyoruz."

Kadın, çocuk, yaşlı, sivil ve masum diye hiçbir ayrım gözetmeden acımasızca lojmanlara roket atan ve lojmanların önünde bomba patlatan terör örgütünün bu eylemlerini şehir merkezlerinde de yapmaya başladığını kaydeden Vali Çınar, oluşturulan noktalarda teröristlerin ve bomba düzenekli araçların geliş geçişlerinin engellendiğini bildirdi.







TÜRKİYE'YE BAKANLIK KANALIYLA ÖNERİLECEK

Türkiye'de terör sorunu yaşanan illerde bu çalışmaların yapıldığını dile getiren Çınar, "İlimizde bunu yaptık. Başka illerde var mı bilmiyorum. Emniyet Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Teknolojinin etkin kullanıldığı Yüksek Güvenlikli İnsansız Kontrol Noktaları diyebileceğimiz bir sistem geliştirdiler." dedi.

Sistem kapsamında bombalı araçların, canlı bomba ve her türlü patlayıcıyla yapılan saldırılara karşı yüksek beton bariyerler arasında oluşturulan kanalda araçların arandığını bildiren Çınar, oluşturulan noktayı şöyle anlattı:

"Herhangi bir eylem yapılırsa, en az zarar ve zayiatla sonuç sağlamak için bu sistemi geliştirdik. Sistemimizde araçlar kanala gelmeden önce otomatik bariyerle durduruluyor. Burada hareketli kamerayla araçların içinde ne var ne yok görebiliyoruz. 50 metre uzaktaki zırhlı kulübede bulunan güvenlik görevlisi, sürücüyü ve yolcuları kameradan görerek sesli kumanda sistemiyle yönlendirebiliyor. Aracın içine bakabiliyor. Eğer bir şüpheli hal varsa bagajı, camı ve kapılarını açmalarını söylüyor. Kamerada her şeyi görünüyor. Eğer olağanüstü bir durum ve silahlı kişiler varsa ve bir düzenek tespit edilirse, bu sistem araç daha kontrol noktasına yaklaşmadan müdahale imkanı sağlıyor. Şüpheli bir durum görülmüyorsa, o zaman bariyer açılarak araç kanala alınıp detaylı arama yapılıyor. Noktada teknolojinin bütün imkanları kullanılmış. Herhangi bir olayda hiçbir polis, korucu, jandarma ve askerimiz zarar görmeyecek. Arama noktalarında başka araçlar da bulunacağı için siviller de zarar görmeyecek. Bu bir model oldu. Bakanlığımızın müfettişleri de araştırıp sistemi incelediler. Bu modeli Türkiye'ye bakanlık kanalıyla önereceklerini ifade ettiler."

Çınar, kontrol noktalarının terörle mücadelede büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Teröristlerin artık hareket alanlarının kısıtlandığını ifade eden Çınar, "Terörist aracı yükleyip, geçmişte olduğu gibi gönlünce şehirlere, karayollarına giremiyor ve çıkamıyor. Tamamen hareket alanları kısıtlandı, eylemleri sınırlandırıldı. Devletimizin kararlılıkla terör örgütünün üzerine etkin bir şekilde gitmesinin yanında şehirlerde yapılan eylemler de bu şekilde engellenince, artık terör bitme noktasına doğru hızla gitmektedir." diye konuştu.