Yol Durumu
  1. Aksakallı da dinlenecek
  2. Saldırı lobisi

Bu millet bir ölür bin dirilir

’lı kadın terörist, Valiliği’nin otoparkında bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Kalleş da 2 kişi hayatını kaybetti. Hedefteki isim valiydi. Bakan Albayrak ise kalleşlere tokat gibi cevap verdi...

Bu millet bir ölür bin dirilir
kanla beslendi. Acı haber bu kez Adana Valiliği'nden geldi. Tanınmamak için başörtüsü takan kadın terörist, bomba yüklü araçla saat 07:57'de valiliğin açık otaparkına gitti. Aracı, valinin makam aracı için ayrılan yerin yakınına park etti. Ardından aracın içindeki 150 kiloluk bombayı, saat 08:05'te uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlama, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kalleş da te görevli bahçıvan Gökhan Aygül (41) ile 2 ay önce nişanlanan OHAL Birimi'nde görevli Kadir Kırbaç hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 33'e yükseldi. Teröristlerin hedefinde Vali Mahmut Demirtaş'ın olduğu öğrenildi. Demirtaş'ın Enerji Zirvesi için kente giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı karşılamak için havaalanına gittiği için saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

PLAKA TERSTEN 'PKK'
Saldırıda kullanılan aracın "33 KKP 24" plakalı olduğu belirlendi. Plakanın tersten okunduğunda "PKK" olması dikkat çekti. Mersin'e kayıtlı olan 2001 model otomobilin, 2 gün önce noter kanalıyla satışının gerçekleştiği öğrenildi. Kadın bombacının ise her yerde arandığı bildirildi. Öte yandan saldırını ardından 'da 2. bombalı araç ele geçirildi. Araçtaki terörist etkisiz hale getirildi. Bombalı saldırıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İNADINA GELİYORUZ İNADINA GELECEĞİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, incelemeler yapmak üzere Adana Valiliği'ne gitti. Buradan önemli mesajlar verdi: "Kurtuluş Savaşı'nda 100 sene önce tarih yazdık. 15 Temmuz'da bu millet 79 milyonuyla özgürlüğüne, demokrasisine ve ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Kuklalara değil, kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel metodlarla korkutacağınızı, yıldıracağınızı düşünüyorsanız çok yanıldınız. Her geçen gün daha dik şekilde ayakta, yükselen bir millet var. Tüm bu olaylardan kim ne kazanım elde etmeye çalışıyorsa, hiçbir şekilde başarılı olamayacak. Ben burada artık maşalara, kuklalara, ihanet noktasındaki piyonlara seslenmeyeceğim. Bunların arkasındakini milletimiz çok iyi biliyor. Bu millet bir ölür, bin dirilir. Bugün 'İşte programı iptal edelim, terör, güvenlik...' İnadına geliyoruz, inadına geleceğiz. Sayın Valimiz dakikalar farkıyla çıkarken gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok, Allah'tan başka. Bir canımız var, sonuna kadar bu millet için mücadeleye devam."


* Bakan Albayrak, saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar