Bu millet bir ölür bin dirilir

PKK’lı kadın terörist, Adana Valiliği’nin otoparkında bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Kalleş saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Hedefteki isim valiydi. Bakan Albayrak ise kalleşlere tokat gibi cevap verdi...
Terör örgütüPKK kanla beslendi. Acı haber bu kez Adana Valiliği'nden geldi. Tanınmamak için başörtüsü takan kadın terörist, bomba yüklü araçla saat 07:57'de valiliğin açık otaparkına gitti. Aracı, valinin makam aracı için ayrılan yerin yakınına park etti. Ardından aracın içindeki 150 kiloluk bombayı, saat 08:05'te uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlama, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kalleş saldırıda valilikte görevli bahçıvan Gökhan Aygül (41) ile 2 ay önce nişanlanan OHAL Birimi'nde görevli Kadir Kırbaç hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 33'e yükseldi. Teröristlerin hedefinde Vali Mahmut Demirtaş'ın olduğu öğrenildi. Demirtaş'ın Enerji Zirvesi için kente giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak'ı karşılamak için havaalanına gittiği için saldırıdan kurtulduğu bildirildi.
PLAKA TERSTEN 'PKK'
Saldırıda kullanılan aracın "33 KKP 24" plakalı olduğu belirlendi. Plakanın tersten okunduğunda "PKK" olması dikkat çekti. Mersin'e kayıtlı olan 2001 model otomobilin, 2 gün önce noter kanalıyla satışının gerçekleştiği öğrenildi. Kadın bombacının ise her yerde arandığı bildirildi. Öte yandan saldırını ardından Adana'da 2. bombalı araç ele geçirildi. Araçtaki terörist etkisizhale getirildi. Bombalı saldırıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İNADINA GELİYORUZİNADINA GELECEĞİZ Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,incelemeler yapmak üzere Adana Valiliği'negitti. Buradan önemli mesajlar verdi:"Kurtuluş Savaşı'nda 100 sene önce tarihyazdık. 15 Temmuz'da bu millet 79 milyonuylaözgürlüğüne, demokrasisine ve ülkesinesahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü birşekilde çıkmaya devam edecek. Kuklalaradeğil, kuklacılara sesleniyorum. Bu milletiartık geleneksel metodlarla korkutacağınızı,yıldıracağınızı düşünüyorsanızçok yanıldınız. Her geçengün daha dik şekilde ayakta,yükselen bir millet var. Tümbu olaylardan kim ne kazanım eldeetmeye çalışıyorsa, hiçbir şekilde başarılıolamayacak. Ben burada artık maşalara,kuklalara, ihanet noktasındaki piyonlaraseslenmeyeceğim. Bunların arkasındakinimilletimiz çok iyi biliyor. Bu millet birölür, bin dirilir. Bugün 'İşte programı iptaledelim, terör, güvenlik...' İnadına geliyoruz,inadına geleceğiz. Sayın Valimiz dakikalarfarkıyla çıkarken gerçekleşmiş bir olaydanbahsediyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok,Allah'tan başka. Bir canımız var, sonuna kadarbu millet için mücadeleye devam."
* Bakan Albayrak, saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.
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