Milyonlarca mükellefe kolaylık sağlayan borç yapılandımasına ilişkin verilen süre bugün sona eriyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Son gün olarak 31 Ekim'in belirlendiği ancak daha sonra 25 Kasım'a kadar uzatılan 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' bir çok borcu kapsıyor.



Söz konusu kanundan trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezaları, öğrenim ve harç kredileri, vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borcu gibi borçları olan vatandaşlar yararlanabiliyor.

VERGİ DAİRELERİ GEÇ SAATE KADAR AÇIK OLACAK

Başvuru esnasında herhangi bir yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri saat 21.00'e kadar hizmet verecek.



Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar vergi dailerine giderek ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi olan 'www.gib.gov.tr'den başvuru yapabilecek.

6-18 TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Bu kolaylıktan yararlanmak isteyen vatandaşlar borçlarını peşin ya da 6, 9, 12, 18 aylık taksit seçenekleri ile diledikleri gibi ödeyebilecek. Ayrıca taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler, zamanında ödemek şartıyla bu ödemelerini iki ayda bir yapabilecek.

Söz konusu kanunla ilgili merak edilenler Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sitesinde detaylıca yer alıyor. Bunun yanı sıra nasıl başvuru yapacağını bilmeyen vatandaşlar da yine GİB'in 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattını arayarak konuyla ilhili bilgi sahibi olabilecekler.