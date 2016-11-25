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Bir yastıkta 60 yıl

Bir yastıkta 60 yıl
Yozgat'ta çocuklarını evlendirdikten sonra baş başa kalan Ahmet (84) ve Neriman Ökçü (70) çiftinin birbirlerine bağlılıkları Yeşilçam'ın aşk filmlerini aratmıyor. Çocukluğundan beri saza olan tutkusunu hiç yitirmeyen Ahmet Ökçü, 60 yıllık yol arkadaşını sabahları türkü söyleyerek uyandırmayı ihmal etmiyor. Birlikte hoş vakit geçiren çift, spor yaparak dinç kalıyor ve adeta gençlere taş çıkartıyor. , "Evlilikte en önemli şey karşılıklı saygıdır" diyor.
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