Bir yastıkta 60 yıl

Yozgat'ta çocuklarını evlendirdikten sonra baş başa kalan Ahmet (84) ve Neriman Ökçü(70) çiftinin birbirlerine bağlılıkları Yeşilçam'ın aşk filmlerini aratmıyor. Çocukluğundan beri saza olan tutkusunu hiç yitirmeyen Ahmet Ökçü, 60 yıllık yol arkadaşını sabahlarıtürkü söyleyerek uyandırmayıihmal etmiyor. Birlikte hoş vakit geçiren çift, spor yaparak dinç kalıyor ve adeta gençlere taş çıkartıyor. Neriman Ökçü, "Evlilikte en önemlişey karşılıklı saygıdır" diyor.
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