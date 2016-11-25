Bakan Soylu: Kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki terör saldırısı hakkında, "Bu ülkenin huzurunu bozamazsınız ve başaramazsınız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Güvenlik kuvvetlerimiz; bir taraftan polisimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan korucumuz, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları Türkiye'nin her noktasının güvenli ve huzur dolu bir şekilde olabilmesi için yoğun bir gayret ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki insanımız şehit oldu, bu iki insanımızın kanının yerde kalmayacağını bilmenizi isterim. Bu cümleyi bilerek söylüyorum. Milletimizin birliği ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün kararlılığı, teröre karşı olan o birleştirici anlayışı aynı istikamette devam edecektir."