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Bakan Işık: 'nın kararını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık, 'nın Türkiye'ye yönelik askeri ambargo kararına ilişkin, "Bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayisinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak. Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz." dedi.

Bakan Işık: Avusturyanın kararını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı , Meclisinin, Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının engellenmesini talep eden önergeyi kabulü hakkında, "Bugün Avusturya tarafından alınan kararın çok daha şiddetlisi 1974 Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanmıştı. O uygulama ASELSAN'ı doğurdu. Ben eminim ki bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayisinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak. Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz."

TSK'YA PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanı Işık sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla ilgili 19 bin kişilik kadroya şu ana kadar 134 bin müracaat oldu. Yine subay, astsubay ve askeri okul öğrencileri için 11 bin kişilik kadroya da şu ana kadar 152 bin başvuru oldu. Bu, TSK'ya halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesi."
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 14:20
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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utadi utadi

hangi silahi üretiyor bunlar ki, amborgo koyuyorlar yahu?

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evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:25
kısık ses kısık ses

avusturyaya ne oluyor? öyle ya savunma sanayimizin gelişmesi ve milli üretimlerimiz bunlara dokunuyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:09
T.C. Vatandaşı T.C. Vatandaşı

hal böyleyken bu hainlerin arasında Türkiye nin ne işi var.avrupa dediğin ne insanlık kalmış ne ahlak bunların bir parçası olmaktan utanç duyarım bir Türk olarak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:05
yavuz yavuz

he israilin heronları vermemesi süper oldu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:30
yavuz yavuz

Bu ülkeye tepki bile vermemek lazım bunlar kim ki bir yandan da iyi oldu pkk ve ab abd nin kıbrısta bize silah vermemeleri kendi ayaklarımızın üzerine durmamızı sağladılar yoksa perişan olmuştuk.

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evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:29
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