Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Avusturya Meclisinin, Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının engellenmesini talep eden önergeyi kabulü hakkında, "Bugün Avusturya tarafından alınan kararın çok daha şiddetlisi 1974 Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanmıştı. O uygulama ASELSAN'ı doğurdu. Ben eminim ki bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayisinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak. Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz."
TSK'YA PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanı Işık sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla ilgili 19 bin kişilik kadroya şu ana kadar 134 bin müracaat oldu. Yine subay, astsubay ve askeri okul öğrencileri için 11 bin kişilik kadroya da şu ana kadar 152 bin başvuru oldu. Bu, TSK'ya halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesi."
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hangi silahi üretiyor bunlar ki, amborgo koyuyorlar yahu?
avusturyaya ne oluyor? öyle ya savunma sanayimizin gelişmesi ve milli üretimlerimiz bunlara dokunuyor...
hal böyleyken bu hainlerin arasında Türkiye nin ne işi var.avrupa dediğin ne insanlık kalmış ne ahlak bunların bir parçası olmaktan utanç duyarım bir Türk olarak.
he israilin heronları vermemesi süper oldu
Bu ülkeye tepki bile vermemek lazım bunlar kim ki bir yandan da iyi oldu pkk ve ab abd nin kıbrısta bize silah vermemeleri kendi ayaklarımızın üzerine durmamızı sağladılar yoksa perişan olmuştuk.
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