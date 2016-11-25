Avrupa Birliği (AB), PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen, örgüte kıta çapında serbest propaganda ve finans faaliyeti alanı sağlıyor. Türk istihbarat kaynakları, örgütün Avrupa'dan, organize suç faaliyeti gelirleri hariç yıllık 30 milyon avro topladığını bildiriyor.

PKK, Avrupa'da 1990'ların başında kendisine sunulan siyasi destek sayesinde örgütlenmeye başladı. AB Konseyi, Mayıs 2002'de PKK'yı, "KONGRAGEL ile KADEK olarak da bilinen" ifadesiyle terör listesine eklerken, PKK'nın, üstlenmekten kaçındığı eylemlerini sahiplendirdiği TAK'ı ise 2006'da ayrı bir kategoride listesine aldı.

Buna karşın PKK, AB üyesi ülkelerde geniş bir hareket alanına sahip.

Türkiye uzun yıllardır örgütün, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, zorla para toplama, kara para aktarımı ve aklanması yollarıyla terör faaliyetlerini finanse ettiği konusunda ilgili hükümetleri uyarıyor.

Türkiye Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (UHDİGM) ay başındaki açıklamasında Türkiye'nin 2006-2016 yılları arasında, sadece Almanya'dan 136 PKK militanının iadesini talep ettiğini, bunlardan sadece üçünün kabul edildiğini bildirmişti.

Almanya haricinde de 2007-2016 yılları arasında 20 AB ülkesinden 263 teröristin iadesi için talepte bulunulduğunu açıklayan UHDİGM, sadece sekizi için kabul geldiğine dikkati çekmişti.

AB yönetimleri ise ülkelerinden dağ kadrosuna elaman dahi temin edebilen PKK teşkilatlarına, sivil toplum kuruluşu muamelesi yapıyor.

TERÖRE YASAL MASKE

AA'nın açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, PKK, Avrupa'daki yapılarına yasal görünüm verebilmek için "demokratik Kürt toplum merkezleri" ve "halk meclisleri" gibi adlar altında çalışıyor.

Bu kuruluşlar da örgütün Avrupa'daki tüm vakıf, dernek, birlik ve oluşumlarını bir çatı altında toplayan "Avrupa Kürt Demokratik Toplumları Kongresi"ne (KCD-E) bağlı.

Merkezi Belçika'nın Charleroi kentinde bulunan KCD-E'nin görünürdeki yasal üst yapısının başında, "eşbaşkan" sıfatıyla Yüksel Koç ve Şemse Güllü bulunuyor.

PKK'nın Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini "Kürdistan Ulusal Kongresi" (KNK) yürütüyor. KNK, her yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanıyor. 16. toplantısını 2 Ekim 2016'da gerçekleştiren KNK, bildirisinde Suriye'de federal yapı için önemli adımlar atıldığını belirtip, "Türk ve İran hükümetlerine karşı bağımsızlık için çalışma" çağrısı yapmıştı.

KNK'nın başında Nilüfer Koç, Rebuvar Reşid ve Adem Uzun isimli militanlar bulunuyor.

DESTEKÇİ ÜLKELER VE SİYASİ PARTİLER

Avrupa'da bir kısmı hükümet ortağı, bir kısmı da muhalefette yer alan sol partiler, PKK'ya verilen desteğin yoğunlaştığı adresler durumunda. Söz konusu partiler şunlar:

"Almanya'da Sol ve Yeşiller Partileri, İsveç'te Sol Parti, Avusturya'da Yeşiller Partisi, Fransa'da Komunist Parti, Norveç'te Kızıl Parti, İngiltere'de İşçi Partisi, Belçika'da İşçi ve Yeşiller Partileri, İspanya'da Podemos Partisi, Rusya'da Adil Rusya Partisi, Yunanistan'da Syriza ve Anel Partileri, İtalya'da Sol Ekoloji ve Özgürlük Partisi."

PKK'NIN AVRUPA'DAKİ EYLEMLERİ

PKK, son dönemde ifade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerinin bu ay başında tutuklanmasını bahane ederek Avrupa'da terör estirmeye başladı. Bazı Türkiye temsilcilikleri, Türk dernek ve kuruluşları ile vatandaşları şiddet eylemlerine maruz kaldı. Avrupa'daki PKK kuruluşları halen, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, örgütün AB terör listesinden çıkarılması, PYD'ye siyasi, askeri ve lojistik yardım temini, örgüt televizyon kanallarının yayınlarının kesilmemesi, HDP'li milletvekillerine yönelik adli uygulamalar ve terörle mücadele operasyonlarına yönelik kara propaganda üzerine gündem oluşturmaya çalışıyor.

SURİYE UZANTISI AVRUPA'DA DA YAPILANDI

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Avrupa faaliyetlerini Abdülselam Mustafa, Zuhat Kobani kod isimli Hasan Muhammed Ali ve Sinem Muhammed yürütüyor.

PYD bu militanlar vasıtasıyla, geçen sene "Rojava Temsilciliği" adıyla Avrupa'da bir dizi temsilcilik açtı. Stockholm, Paris, Berlin, Lahey ve Prag gibi Avrupa başkentlerinde temsilcilik açan PYD, Washington ve Kopenhag için çalışmalarına devam ediyor.

BASIN ETKİNLİKLERİNDEN KAMPLARA

Örgüt, Avrupa'da eleman temini için büyük ölçüde "basın" organlarından faydalanıyor. Bu işin başında görünen Fahri Ferda Çetin, propaganda için festival ve gösteri gibi etkinlikleri duyuruyor. Etkinliklere katılanlar ve PKK derneklerine üye gençler, aktif örgüt üyesi haline getirilmeye çalışılıyor.

Bu aşamadan sonra, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerde barışçıl görünen kamplarda ideolojik eğitimden geçirilen gençler, Irak'ın kuzeyindeki kamplara silahlı eğitime gönderiliyor.

FİNANS AYAĞI

AA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, PKK, Avrupa'daki finans faaliyetlerini başta Almanya olmak üzere, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka'da yürütüyor.

Terör örgütüne maddi kaynak toplanmasında önde gelen kuruluş, bu ülkelerde bürosu bulunan sözde "Kürt Kızılayı" (HSK).

PKK'nın Avrupa çapındaki teşkilatları, yılda yaklaşık 30 milyon avroyu "bağış" adı altında topluyor. Diğer taraftan "bağış" yapmayan kişilerin tehdit ve darp edildiği, işletmelerin ise itibarsızlaştırıldığı biliniyor.

Ancak yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirle PKK'nın topladığı rakam, 30 milyon avronun çok daha üstüne ulaşıyor.

Toplanan meblağın bir kısmı Avrupa'daki dernek ve basın organlarına, bir kısmı Kandil'e, bir kısmı da örgüte lojistik ve askeri malzeme teminine aktarılıyor.