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Arka odada 3 ’lı vardı

Teröre destek veren 'li belediyelere kayyum atandı. Bu gelişmeyle birlikte belediyelerin ile bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. başta olmak üzere tüm belediyelerde arka odalar olduğu saptandı. Buralarda geçici işçi statüsü ile çalışan 3 kişinin, ve la vatandaşı haraca bağladığı bilgisine ulaşıldı.

Arka odada 3 PKK’lı vardı

Teröre destek veren belediyelere kayyum atanması ile birlikte bunların ile bağlantıları, devletin olanaklarının nasıl aktarıldığı bir bir ortaya çıkmaya başladı. başta olmak üzere tüm belediyelerde arka odalar tespit edildi. Buralarda geçici işçi statüsü ile çalışan üç kişi ve la vatandaşı haraca bağlıyorlarmış. Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kayyum atanması ile birlikte 'li belediyelerin PKK ile nasıl iç içe geçtiklerinin belgeleri ile ortaya çıkmaya başladığın söyledi. Özhaseki'nin verdiği bilgiye göre kayyum atanan belediyelerdeki tablo şöyle:

İŞÇİLER ORTADA YOK
Bir belediyenin kadrosunda çalışan işçi sayısı 250 olarak görünüyor. Ancak bunlardan sadece 50'si çalışıyor. Diğerleri ya PKK'ya katılmak için dağa çıkmış ya da şehirlerde eylemleri örgütlüyor.

DİYARAKIR'DA ARKA ODA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığındı bir gerçek ortaya çıktı. Arka odada geçici işçi statüsünde 3 kişi oturuyordu. Bunlar, önlerindeki haritaya bakıp 'Şurada pafta kimin? ... kişiye ait. Buradan bir yol geçsin' deyip sahibine haber gönderiyordu. Daha sonra 'Senin parselin bozuldu. Bunu düzeltiriz ama 100 bin lira ver' diyordu. Vatandaş, 20-30 daire yaptıracağı yerin yol olmaması için bu parayı veriyordu.

TÜM BELEDİYELERİN ARKA ODASI
Bu sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı. Kayyum atanan belediyelerin tümünde bir arka oda bulunduğu ve vatandaşın haraca bağlandığı belirlendi.

ZÜBEYDE YALÇIN



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