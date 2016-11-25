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Aksakallı da dinlenecek

Aksakallı da dinlenecek
FETÖ darbe soruşturması kapsamında "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir" iddianamesine son şekli verilirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede 3 müşteki arasında yer alan Korgeneral 'yı ifade vermeye çağırdı. Savcı, cuntacıların elinden kurtularak Şehit Astsubay Halisdemir'e "Semih Terzi darbeci, onu öldür" emrini veren Aksakallı'ya telefonla ulaştı. Suriye sınırında "Fırat Kalkanı Harekatı"nı yöneten Aksakallı ise "Şu anda görevim nedeniyle buradayım. 10-12 gün içerisinde gelip ifademi vereceğim" açıklaması yaptı.

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