Aksakallı da dinlenecek

FETÖ darbe soruşturması kapsamında "Şehit AstsubayÖmer Halisdemir" iddianamesine son şekli verilirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. GölbaşıCumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede 3 müşteki arasında yer alan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı ifade vermeye çağırdı. Savcı, cuntacıların elinden kurtularak Şehit Astsubay Halisdemir'e "Semih Terzidarbeci, onu öldür" emrini veren Aksakallı'ya telefonla ulaştı. Suriye sınırında "FıratKalkanı Harekatı"nı yöneten Aksakallı ise "Şu anda görevim nedeniyle buradayım. 10-12 gün içerisinde gelip ifademi vereceğim" açıklaması yaptı.
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