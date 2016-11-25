6 bin öğretmen görevine iade edildi

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan personelden, Türkiye genelinde 6 bin 7'si görevlerine iade edildi. Söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci bağlamında inceleme/soruşturma çalışmalarının sürdüğü, görevden uzakta bulunmalarını gerektiren bir durum görülmediği öğrenildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları düşünülen kişilerle ilgili disiplin süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan personelden Türkiye genelinde 6 bin 7'si bugün görevlerine iade edildi.

Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıldı. Söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci bağlamında inceleme/soruşturma çalışmalarının devam ettiği, görevden uzakta bulunmalarını gerektiren bir durum görülmediğinden görevlerine iade edildikleri, soruşturma safahatının görevlerinin başındayken devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan bu kişilere ait göreve dönüş iş ve işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili birimlerle gerekli yazılar da gönderildi.