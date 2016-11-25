İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini JAY kod adlı kişinin yaptığı şüphelileri takibe aldı. Türkiye gelen yabancı uyruklu kişilerin konaklamasını sağlayarak DEAŞ'a katılmak üzere sahte belgelerle Suriye'ye gönderdiği belirtilen şüphelilerin fiziki ve teknik takip sonucu adresleri belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz ayın 27'sinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 Rus, 2 Azeri, 2 Özbek ve 1 Tacik ve 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalandığı adreslerde askeri nitelikli kamuflajlar, çatışma bölgelerine gönderileceği değerlendirilen ağrı kesici, etken maddesinde uyuşturucu bulunan ilaçlar, çeşitli dillerde yazılmış örgütsel dokümanlar, çok sayıda dijital malzeme ve silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevkedilen 23 şüpheli tutuklanırken 2'sinin emniyetteki işlemleri devam ettiği kaydedildi.
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