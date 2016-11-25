Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oleg Nagornov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görevlendirilmek üzere gelecek yıl Türkiye'den 100öğrencinin daha eğitime kabul edileceğini söyledi.

300 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRDÜ

Nagornov, MEPhI'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği "Kalkınma ve Güvenlik için Eğitim ve Araştırma" temalı toplantının ardından yaptığı açıklamada, 300 Türk öğrencinin üniversitelerinde eğitim gördüğünü anlattı.

ROSATOM VE AKKUYU GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN KESİNLEŞECEK

Geçen yıl Türkiye'den nükleer eğitim için öğrenci almadıklarını dile getiren Nagornov, "Her yıl genelde 100 öğrenci kabul ediyoruz. 2017'de de Türkiye'den 100 öğrenci daha alacağız fakat son rakamlar Rosatom, Akkuyu ve Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından kesinlik kazanacak." diye konuştu.

Nükleer enerji santrallerinde çalışacak öğrencilerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde eğitim alacaklarını ifade eden Nagornov, eğitim katılan öğrencilerin yüzde 20'sinin Rusyadışından geldiğini aktardı.

2023 YILINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.