Züğürt milyoner

Adana'da yaşayan İbrahimÇakar'ın annesi ZehraÇakar (86) 6 yıl önce öldü.Çakar, annesinin eşyalarını boşbir odaya kaldırdı. Geçtiğimizgünlerde ise başka bir eve taşındı.İbrahim Çakar'ın eşi CevriyeÇakar, kayınvalidesindenkalan yastığı yıkamakiçin sökerek yünleri çıkardı.Bir bezin içinde ise milyonlarcaliralık banknotlar buldu.Yastıktan 30 adet 1 milyon, 35adet 50 bin, 21 adet 100 bin ve26 adet 250 bin lira çıktı. Çakarçifti, paraların 6 sıfır atılmadanönceki para olduğunu fark edincebüyük üzüntü yaşadı.
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