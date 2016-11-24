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  1. Vay 'ana'sını!
  2. Yıktı geçti

Züğürt milyoner

Züğürt milyoner
Adana'da yaşayan İbrahim Çakar'ın annesi Zehra Çakar (86) 6 yıl önce öldü. Çakar, annesinin eşyalarını boş bir odaya kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde ise başka bir eve taşındı. 'ın eşi Cevriye Çakar, kayınvalidesinden kalan yastığı yıkamak için sökerek yünleri çıkardı. Bir bezin içinde ise milyonlarca liralık banknotlar buldu. Yastıktan 30 adet 1 milyon, 35 adet 50 bin, 21 adet 100 bin ve 26 adet 250 bin lira çıktı. Çakar çifti, paraların 6 sıfır atılmadan önceki para olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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