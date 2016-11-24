Yıktı geçti

Trabzon'un Kaymaklı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, dün ölüm tehlikesi atlattı. 150 basamaklı merdivenle ulaşılabilen mahallenin yüksek kesimindeki yamaçtan tonlarca ağırlıktaki kayalar yerinden koptu. 30 metre yüksekten düşen kayalar iki eve ve bir iş yerine büyük hasar verdi. Mahalle sakinlerinden İdris Binici'ye ait evin çatısı çöktü. Düşen kaya kütleleri evlerin içini kapladı. Hasar gören diğer evde yaşayan Fatma Mutlu (30) ise, duvarı yıkarak eve giren kaya parçalarını koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Can güvenliklerinin olmadığından yakınan mahalleli, "7 yıl önce 2 kişi öldü. Birileri daha ölmeden önlem alınsın" diyerek dert yandı.