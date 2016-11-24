Vay 'ana'sını!

Türk filmlerini aratmayan bir dram, İzmir'de gerçekleşti. Karabağ İlçesi'nde yaşayan Gülşah Öznohutçu (32), daha 2 yaşındayken annesi N.İ.'den (51) hayatının darbesini yedi. Eşini ve kızını terk eden N.İ, İstanbul'a yerleşti. 1 yıl sonra eşinden boşanan kadın, bir daha kızını görmedi. Aradan yıllar geçti. 4 yıl öncesine kadar annesinin öldüğünü bilen Gülşah Öznohutçu, telefonunu arayan isimsiz kişinin, "Annen yaşıyor" demesiyle şok geçirdi. 28 yıl sonra annesinin yaşadığını öğrendiği için çok sevinen genç kız, onun İstanbul'da oturduğunu, evlendiğini ve bir kızı olduğunu öğrendi. Hemen annesini bulmak için harekete geçti. Öznohutçu, sosyal medyadan ulaştığı annesine görüşme isteğini iletti. Anne N.İ. ise kızının görüşme isteğini reddetti. Ayrıca kızının sosyal medya hesaplarına erişimini engelledi.



'HESAPLAŞACAĞIZ'

Annesinin kendisini istememesi üzerine bir kez daha yıkılan Gülşah Öznohutçu, annesine dava açacağını söyledi. Yıllarca annesine hasret yaşadığını belirten Öznohutçu, şöyle devam etti: "Annem lüks yaşamak için beni ve babamı terk edip başkasına kaçmış. Ben onu 4 yıl öncesine kadar 'öldü' biliyordum. Evdeki fotoğralarına bakıp ağlıyordum. Yaşadığını öğrenince büyük bir sevinç yaşadım. Ama o beni yeni hayatında istemediğini söyledi. Annemin beni görmek istememesinin tek sebebi ikinci evliliğinden olan kızının bu durumlardan haberinin olmaması. Çocuğunu 2 yaşında bırakıp giden kişiye ben de artık 'Anne' demek istemiyorum. Bundan sonra kendisiyle hukuk yoluyla hesaplaşacağız."



'ANNELİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ'

Öznohutçu'nun avukatı Ersin Gülsoy şunları söyledi: "N.İ.'ye annelik görevini yerine getirmediği için yüklü bir miktarda maddi ve manevi tazminat davası açacağız."