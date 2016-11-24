Uçan daire

NBA’de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2014 yılında İstanbul Nişantaşı’nda dubleks daire aldı. Türkiye’ye geldiğinde ise evinin başkaları tarafından kullanıldığını öğrendi. Dairenin boşaltılması için hukuk mücadelesi başlattı.
Amerika'da NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova (29), 2014 yılında İstanbul Nişantaşı'nda bir daire aldı. Ancak Muradiye Mahallesi'ndebulunan, boğaz manzaralıve dubleks olan daire, ünlü basketbolcununbaşına iş açtı! Öyle ki işi gereği sürekli Amerika'da bulunan oyuncu, Türkiye'ye geldiğinde dairesine gitti. Ancak gördüğü manzara karşısında şok geçirdi! Çünkü satın aldığı daireyi İhsan-Nüket Ertürk'ün kullandığını öğrendi. Üstelik aile, dubleks daireyi bölüp, çatı katına kapı açarak dubleksi iki daire haline getirmişti. İki daireye de gerçeğe aykırı elektrik, doğalgaz aboneliği açtıran aile, ikametlerini de 9 numaralı dairede gösterip, fiilen basketbolcunun 10 numaralı dairesini işgal etmişti. Her şeyden habersiz Ersan İlyasova ise aileden daireyi boşaltmalarını istedi. Ancak kimseye dinletemedi! Çaresiz kalınca da mahkemeye gitti. Daha önce kiracı sıfatıyla tahliye taahhüdü verildiği anlaşılan Nüket Ertürk ise 9 Eylül 2016 tarihli duruşmada şunları söyledi: "Basketbolcunun dairesinde çocukluktan beri oturuyorum. Buranın sahibi benim. Kimseyle yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesi yapmadım. Basketbolcuyla da sözleşme yapmadım. Onu da tanımam." Basketbolcunun avukatı CanCanko da dairenin tapusunu mahkemeye delil olarak sundu. Dilekçede "Dairenin boş olarak basketbolcuyateslimini istiyoruz" denildi. Mahkeme heyeti ise ailenin kira sözleşmesi ile durumu ispat etmelerini isteyip duruşmayı erteledi. Dava sonunda ise ailenin,lüks daireyi işgal edip etmediğininbelli olacağı belirtildi.
DEĞERİ 2 MİLYON TL
Ersan İlyasova'nın 2014 yılında İstanbul Nişantaşı'ndan satın aldığı dubleks dairenin 2 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Milli basketbolcu dubleks dairenin boşaltılması için dava açtı. Evde oturan kiracı ise çocukluktan beri o evde oturduğunu iddia etti.
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