Türk jetleri teröristlere ölüm yağdırdı!

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 24 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 07.11 ile 08.22 saatleri arasında Diyarbakır/Lice kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen silah mevzileri ve barınaklar imha edildi ve 6 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. Müteakiben kara unsurları tarafından aynı bölgede arama tarama faaliyeti icra edildi, faaliyet esnada çıkan çatışmada bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir adet tabancaya ek olarak bölgede depolanmış halde üç adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, üç adet el bombası, 16720 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 65 adet RPG-7 roket atar sevk fişeği ele geçirildi.
ŞIRNAK KIRSALINDA PKK'YA HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 12.48-13.00 saatleri arasında Şırnak kırsalına, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen iki korugan ateş altına alınarak imha edilmiş; bu arada iki BTÖ mensubu da ateş etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
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