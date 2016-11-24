Tokatçı anne!

Antalya'ya tatile gelen İranlı Masumeh Khosro ile oğlu 13 yaşındaki A.K., bir otele yerleşti. Genç, dün annesinden habersiz otomobille gezmeye çıktı. Önce duran bir minibüse çarptı. Daha da panikleyerekiyice hızlandı. 3 metreliksu kanalına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan A.K. kendi çabasıyla araçtan çıkarak kaçmaya çalıştı. Polis, çocuğu marketin önünde yakaladı. Haber verilmesiyle olay yerine giden Masumeh Khosro,otomobili kanalın içindegörünce şok geçirdi. Oğlunun durumundan endişe eden anne, kendinden geçti.Gözyaşlarına boğulankadın, oğlunu tokatlamayabaşladı. A.K., tutuklanacağını düşünerek polis ekipleriyle gitmek istemedi ve ağlamaya başladı. Ekiplerçocuk sürücüyü zorluklaikna etti.
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