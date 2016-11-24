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Tokatçı anne!

İranlı turist, otomobili kendisinden habersiz alarak kaza yapan 13 yaşındaki oğlunu tokat manyağı yaptı.

Tokatçı anne!
Antalya'ya tatile gelen İranlı Masumeh Khosro ile oğlu 13 yaşındaki A.K., bir otele yerleşti. Genç, dün annesinden habersiz otomobille gezmeye çıktı. Önce duran bir minibüse çarptı. Daha da panikleyerek iyice hızlandı. 3 metrelik su kanalına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan A.K. kendi çabasıyla araçtan çıkarak kaçmaya çalıştı. Polis, çocuğu marketin önünde yakaladı. Haber verilmesiyle olay yerine giden Masumeh Khosro, otomobili kanalın içinde görünce şok geçirdi. Oğlunun durumundan endişe eden anne, kendinden geçti. Gözyaşlarına boğulan kadın, oğlunu tokatlamaya başladı. A.K., tutuklanacağını düşünerek polis ekipleriyle gitmek istemedi ve ağlamaya başladı. Ekipler çocuk sürücüyü zorlukla ikna etti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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